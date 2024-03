Apple come ben sappiamo ha un ottimo rapporto con la decima versione dei suoi prodotti, molto spesso infatti, arrivare alla famosa versione X per Apple comporta un cambio innovativo per i suoi prodotti, basti pensare ad iPhone X che introdusse tutte le innovazioni che lo resero unico nel suo genere.

Ebbene a fine 2024 assisteremo all’annuncio di un nuovo Apple Watch, il quale avrà il compito di portare con se tutta l’innovazione che si richiede alla decima versione di un prodotto Apple, effettivamente molti ritengono il piccolo smartwatch uno dei prodotti meglio riusciti di casa Apple, il quale però da tempo secondo tutti gli appassionati necessità di un restyle completo, di un’innovazione ed Apple sembra proprio essere pronta a offrirla.

In arrivo delle grosse novità

Quest’anno dunque ricorre il decimo anniversario del famoso smartwatch e dunque Apple si prepara a migliorarlo e cambiarlo in modo radicale, ed ovviamente quando si tratta di anticipare cosa accadrà ci pensa Mark Gurman di Bloomberg a dare in anticipo qualche informazione in più in merito quello che vedremo, secondo l’insider quello che vedremo sarà radicale ma, come per ogni cambiamento, avrà delle controindicazioni, infatti stando alle info trapelate il nuovo Apple Watch vanterà un design molto più sottile del precedente e una nuova banda magnetica per l’aggancio del cinturino, ciò lascia intuire che tutti i vecchi cinturini a nostra disposizione non potranno più essere utilizzati.

In aggiunta a queste due novità, avremo a disposizione anche un nuovo e innovativo sensore che permetterà di misurare in modo costante la pressione sanguigna che promette di inviare notifiche qualora dovessero esserci cambiamenti sostanziali di questo valore, al quale dovremo aggiungere anche la feature che riconoscerà la presenza di apnee notturne durante il controllo del sonno dell’utente, monitorando dunque coloro che soffrono di questo tipo d disturbo e segnalandolo tempestivamente.