Il forno a microonde è un piccolo accessorio della cucina quasi fondamentale nelle case di tutto il mondo, in quanto permette di riscaldare rapidamente il cibo, senza doversi preoccupare troppo delle tempistiche, data la sua grande capacità di ridurle al massimo in confronto ad un forno tradizionale.

Il modello in questione presenta una colorazione nera su tutta la superficie, completamente lucida che aggrada la vista e lo rende ideale ad esempio anche in una cucina dall’arredamento moderno. Ha una potenza massima di 700W, con capacità di 20 litri e 40 programmi tra cui gli utenti possono effettivamente scegliere, per godere di una versatilità a dir poco fuori dal normale. Le dimensioni sono allineate con le aspettative del consumatore, raggiungendo 45,2 x 35,7 x 26,2 centimetri, potendo venire posizionato senza problemi praticamente dovunque si desideri.

Forno a microonde: l’offerta più pazza su Amazon

Risparmiare sull’acquisto di un forno a microonde come non avete mai immaginato, infatti il prodotto indicato nel nostro articolo, dotato inoltre di piatto girevole, così da riuscire a riscaldare correttamente ogni singolo centimetro della pietanza, viene commercializzato a soli 77,65 euro, con un risparmio del 51% sul listino di 160 euro, che sarebbe il cosiddetto prezzo consigliato disponibile su Amazon a questo link.

Tra le funzioni più interessanti non possiamo che annoverare la cosiddetta funzione Grill, grazie al suddetto programma gli utenti possono realizzare grigliate di pesce e di carne, direttamente all’interno del forno a microonde. Non mancano comunque la pulizia automatica, con la funzione Autoclean sarà possibile pulire facilmente l’interno del piccolo elettrodomestico, e la connessione WiFi. Con l’applicazione hOn di Candy, gli utenti potranno scaricare direttamente ricette sfiziose create da chef e food blogger sparsi per tutto il mondo, così da non doversi nemmeno affidarsi al gas o al piano ad induzione di casa.