Non sono poche le persone che tengono il proprio smartphone vicino a loro, mentre si riposano. Una pratica tanto comune quanto potenzialmente pericolosa, che sarebbe meglio evitare. In questo articolo tratteremo proprio dei rischi associati a questa cattiva abitudine e al perché dovresti riconsiderare seriamente di cambiare le tue abitudini.

Come il cellulare influisce sul tuo sonno

Il cellulare è diventato per molti un’appendice indispensabile, difficile da abbandonare anche durante la notte. Spesso non lo lasciamo nemmeno quando andiamo a tavola o in bagno, abitudine anche questa piuttosto pericolosa per la salute. Allo stesso modo, tenere il telefono in camera da letto durante le ore notturne può rivelarsi una pessima scelta di vita.

In questa società così fortemente connessa, dare un ultimo sguardo allo schermo prima di addormentarsi è considerato, dai più, la normalità. Questa abitudine però è molto dannosa, e può interferire con il sonno regolare. Il cervello, prima di dormire, ha bisogno di rilassarsi e “spengersi” lentamente, cosa che per colpa della forte luminosità e delle attività sul cellulare non riesce a fare, mantenendosi attivo.

Dormire col cellulare nelle vicinanze, poi, è qualcosa che andrebbe assolutamente evitato. Non tutti sono consapevoli dei rischi che questa cattiva abitudine comporta nel lungo periodo di tempo. E’ importante informarsi e comprendere i potenziali pericoli associati a questa pratica.

Le onde elettromagnetiche emesse dal cellulare, come anche da altri elettrodomestici, possono disturbare il sonno e, a lungo termine, anche danneggiare la salute metabolica. Così facendo si alza il rischio di contrarre malattie come il diabete, soprattutto nelle persone più deboli. Lasciare il telefono troppo vicino alla testa per un lungo periodo di tempo, come quello del sonno, può portare anche allo sviluppo di patologie neurologiche.

Scegliere la salute

E’ quindi meglio lasciare il proprio cellulare altrove, durante il sonno, magari in un’altra parte della casa, acceso se si attendono chiamate urgenti. In questo caso, tornare ad utilizzare le care, vecchie sveglie tradizionali potrebbe essere una buona idea. Sembra un piccolo cambiamento di abitudine, ma a lungo andare questa differenza porterebbe ad un notevole miglioramento nella qualità del sonno e della salute più in generale.