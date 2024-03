Amazon è sempre pronta ad aiutare i consumatori all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, per avvicinarli verso le ultime generazione, senza impedire loro di poter sognare il massimo risparmio. Tra le tantissime soluzioni oggi messe a disposizione possiamo trovare le Oppo Enco Buds2, cuffiette true wireless di qualità, che sono proposte ad un prezzo estremamente ridotto.

Compatibili con la maggior parte dei prodotti in commercio, grazie alla connettività bluetooth 5.2, infatti, possono essere utilizzate sia con dispositivi Android che iOS, le cuffiette presentano un sistema di controllo touch sulla parte esterna, così da facilitare l’accesso ai singoli comandi, velocizzando le operazioni, e restituiscono un suono nitido/dettagliato e preciso, con la possibilità di estendere il tutto verso la gaming mode, la cui capacità è quella di ridurre il più possibile la latenza stessa.

Oppo Enco Buds2: promozione assurda su Amazon

Le Oppo Enco Buds2 possono diventare vostre con un esborso tutt’altro che elevato, infatti il loro prezzo mediano disponibile su Amazon sarebbe di 33,59 euro, cifra che viene fortemente ridotta dallo stesso sito di e-commerce, grazie all’applicazione di uno sconto del 40% sul suddetto valore, per una spesa finale che oggi si aggira attorno ai 19,99 euro. L’acquisto lo potete completare direttamente qui.

Tra le varie funzioni da prendere direttamente in considerazione possiamo trovare un la riduzione del rumore, che in questo caso non viene applicato direttamente sull’audio, di conseguenza non parliamo di ANC o di cancellazione del rumore, quanto proprio di una riduzione di quello che potrebbe essere il rumore ambientale che viene raccolto dal microfono in fase di chiamata. La batteria è ovviamente ricaricabile, sfruttando difatti la custodia di ricarica inclusa direttamente in confezione, utile anche per il trasporto delle singole cuffiette.