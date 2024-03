Molto utile sicuramente è la comunicazione che riteniamo molto importante con tutte le persone che conosciamo. Oggi utilizziamo i telefoni che grazie alle piattaforme e applicazioni fornite rendono la comunicazione molto più semplice tra tutti noi. L’applicazione più utilizzata per tutto questo è il famosissimo WhatsApp che ha scalato la vetta delle comunicazioni.

Esiste un modo per utilizzarlo su più dispositivi contemporaneamente senza dover reintrodurre ogni volta il numero telefonico con la disattivazione dell’applicazione.

WhatsApp, più dispositivi?

Come già introdotto sopra, WhatsApp è una delle migliori applicazioni nel mondo della comunicazione online, la quale può essere utilizzata dalla maggior parte dei dispositivi elettronici. Chi possiede un profilo WhatsApp sarà sicuramente curioso di sapere come utilizzare questa applicazione su più dispositivi allo stesso tempo, senza far comparire problemi legati alla privacy. Per l’utilizzo di questa applicazione serviranno veramente pochi requisiti come il download dell’applicazione, un numero telefonico e una connessione internet.

Da molti mesi come annunciato dal CEO Mark Zuckerberg sarà disponibile su WhatsApp utilizzare e usufruire della modalità di connessione in contemporanea dell’app fino ad un numero di dispositivi limitati che raggiunge l’ammontare di 4.

Oltre che all’accesso su WhatsApp Web si potrà utilizzare l’applicazione su altri smartphone in contemporanea, sia da Android che da iOS. Una vera e propria semplificazione per chi deve svolgere un lavoro e si ritrovi ad utilizzare più telefoni allo stesso momento.

Tutti i dispositivi collegati su WhatsApp si differenziano l’uno dall’altro, visto che sono riconosciuti con un solo un dispositivo principale mentre gli altri sono visti come secondari. E se lo smartphone principale rimarrebbe inattivo per molto tempo i dispositivi secondari saranno tenuti a disconnettersi per motivi di sicurezza.

Per permettere questa connessione sullo smartphone principale, basta andare sulle impostazioni e cliccare su “Dispositivi collegati“. Adesso si dovrà premere su “Collega un dispositivo” e poi inquadrare il QR Code sul display con l’altro telefono. Tutto questo potrà essere effettuato solo se nell’altro dispositivo non c’è un altro account.