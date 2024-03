Tutti noi conosciamo il noto marchio automobilistico Tesla, fondato da Elon Musk, che sta cercando di sviluppare delle auto elettriche molto performanti. Il noto marchio si incentra sulla produzione di auto elettriche ed alcuni modelli possono arrivare a costare molto.

Tesla, in Europa aumenti per il modello Model Y

A gennaio, ci fu un notevole tagli dei prezzi da parte dell’azienda automobilistica per la Model Y. Sappiamo ora che questa società automobilistica ha sempre adottato e applicato una politica sui prezzi molto aggressiva. Questa politica interessa principalmente il costo delle vetture dando via così alla tanto nominata “Guerra dei prezzi“. Dalle prime notizie però, sembra che ci sarà un rincaro dei prezzi in Europa del tanto noto SUV elettrico. Dalle prime indiscrezioni rilasciate sulla nota piattaforma social X (ex Twitter), dall’azienda automobilistica, l’annuncio riguardava principalmente solo il mercato americano. poi successivamente l’azienda ha dichiarato che questi aumento interesserà anche alcuni paesi Europei. L’aumento del SUV elettrico, come annunciato da Tesla, sarà di 1000 dollari.

Analizzando in maniera più dettagliata la situazione, l’azienda di Elon Musk sta parlando di un aumento, in diversi paesi Europei a partire dal 22 marzo. Questo aumento si potrà quantificare in una cifra di circa 2000 euro per il noto SUV. Al momento però non ci sono abbastanza informazioni per stabilire dove arriverà questo aumento, se l’incremento riguarderà principalmente tutte le versioni del SUV e se arriverà anche sulla penisola. Al momento Il Model Y modello RWD ha la compatibilità con gli incentivi stradali, ma se verrà aumentato il prezzo di listino non si potranno più ricevere questi incentivi. Vogliamo rammentare i costi dei vari modelli della Model Y. Tesla Model Y: 42.690 euro, Tesla Model Y Long Range: 49.990 euro, Tesla Model Y Performance: 55.990 euro.

Sarà interessante vedere come andrà il mercato per questa automobile elettrica, e anche vedere questa chiara strategia di marketing adottata da Tesla. Per la massimizzazione degli ordini Tesla sta avvertendo di questo futuro aumento proprio per invitare il cliente a comprare l’auto con il prezzo più basso.