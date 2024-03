Un gioco presente sulla Playstation è stato abbandonato circa 17 anni fa e adesso ritorna di moda tra i gamer; non è la prima volta che succede un fatto simile poiché ci sono stati moltissimi videogiochi che non sono riusciti a conquistare il monopolio di vendita e diventare famosi. In delle occasioni però può accadere che questi videogiochi per Playstation vengano riportati in vita da alcuni giocatori che vogliono capire come questi giochi si sono diffusi e perché successivamente sono stati abbandonati.

Il videogioco in questione è stato rintracciato grazie ad un annuncio su eBay riguardante la vendita di una PS3; questa Playstation era apparentemente uguale alle altre tranne che per un particolare che ha fatto si che un gioco ormai abbandonato venisse ripreso dai gamer. L’ utente ha notato che sulla console era presente un logo che a prima vista risulta essere molto difficile da vedere. Vediamo insieme quale gioco è stato trovato al suo interno.

Playstation, nuova avventura per i gamer

Il pacco contenente la console aveva anche il prototipo di “TimeSplitters 4”, un videogioco che aveva riscontrato molto successo tra la folla ma che per problemi finanziari dell’ azienda non era arrivato sul mercato. Questo videogioco ha come trama principale una visione di sparatorie che coinvolge il giocatore grazie al suo stile molto innovativo; il design è stato realizzato da Free Radical Design che dopo problemi di tipo finanziario ha deciso di cancellare il gioco. Dopo che il prototipo è stato diffuso online ha riscosso molto successo tra i gamer proprio grazie al suo stile nuovo e coinvolgente che risulta essere adeguato al tipo di trama che possiede il gioco.

Questo dimostra che i giochi che apparentemente non hanno successo poi in futuro potranno essere rivisitati ed essere apprezzati dai giocatori e diventare persino più famosi dei videogiochi più diffusi.