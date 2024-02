Vodafone e Iliad, NIENTE INTESA: fusione rifiutata ancora

I gestori sono sempre in situazioni di forte confronto tra loro, con le offerte che ogni giorno si sfidano sul territorio della telefonia mobile e non solo. Tra le tante aziende che si occupano di quest’ambito, ce ne sono alcune che hanno il pieno dominio, e tra queste ci sono i nomi di Vodafone e Iliad.

Gli utenti tendono a sottoscrivere in gran parte le loro offerte, siccome si tratta dei provider più performanti e disponibili in termini di contenuti e prezzi. Sebbene spesso siano in situazioni di contrasto tra loro, le due fazioni hanno cercato un punto di incontro, o meglio Iliad ha voluto provare a fare una proposta a Vodafone. Una fusione: questo è ciò che il gestore proveniente dalla Francia ha chiesto al famosissimo gestore colorato di rosso, che però settimane fa non accettò.

Adesso a quanto pare una seconda proposta è stata ufficialmente rifiutata da Vodafone. Questo è il comunicato che è stato rilasciato dall’azienda anglosassone in merito:

“Nel mese di dicembre, abbiamo annunciato che stiamo valutando alternative con diverse controparti in Italia. Abbiamo terminato le trattative con Iliad, ma continuiamo a dialogare con altre parti interessate.”

Iliad, ancora un “no” secco da Vodafone: le parole dei portavoce

A quanto pare dunque Vodafone si riserva il diritto di interloquire con altre parti in causa per provare a trovare un’intesa, cessando però i rapporti con i Iliad.

Nel frattempo il famoso gestore proveniente dalla Francia ribadisce le sue intenzioni, queste sono le parole del comunicato:

“Il Gruppo Iliad è convinto che la proposta presentata rappresentasse la più ottimale fusione aziendale possibile per favorire il mercato e il settore delle telecomunicazioni in Italia. La determinazione del Gruppo Iliad nell’incrementare la propria presenza in Italia e nell’ambito della conquista di quote di mercato in tutte le categorie rimarrà costante.“