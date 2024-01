Il Corriere della Sera, insieme ad altri importanti giornali nazionali, sta monitorando attentamente gli sviluppi nel settore delle telecomunicazioni italiane, concentrandosi in particolare sul consolidamento in corso. Recentemente, il quotidiano ha focalizzato la sua attenzione sulle prospettive del matrimonio tra Iliad e Vodafone, avanzando interessanti ipotesi su come la situazione potrebbe evolversi nel breve termine.

Il focus del Corriere della Sera su Iliad-Vodafone

Secondo l’analisi del Corriere della Sera, l’azione di Iliad nei confronti di Vodafone potrebbe configurarsi come un effettivo acquisto graduale della società. Il giornale ipotizza che, alla fine, Iliad potrebbe acquisire completamente Vodafone o, comunque, raggiungere una significativa quota di controllo. Solo che, per motivi finanziari, la società potrebbe optare inizialmente per una joint venture equa al 50%, con un’opzione di acquisto annuale del 10%. Questo rappresenterebbe, secondo il Corriere, una sorta di pagamento a rate annue per raggiungere il controllo totale della nuova entità.

Secondo il Corriere, Xavier Niel di Iliad non sembrerebbe interessato a mantenere a lungo una società paritetica al 50%. Questo equilibrio sarebbe considerato solo una fase di transizione verso il completo controllo di Iliad. Il giornale fa un parallelo con l’acquisizione di Wind3, in cui i russi di Vimpelcom (poi VEON) lasciarono il controllo totale della compagnia a CK Hutchison Holdings di Hong Kong, pochi mesi dopo la joint venture iniziale.

Scelte imminenti e le possibili trasformazioni del settore Telecom

Il Corriere sottolinea che notizie concrete potrebbero emergere già nelle prossime settimane, con la possibilità di una controfferta ufficiale da parte di Swisscom e Fastweb. In questo scenario, il consiglio di amministrazione di Vodafone dovrà prendere decisioni cruciali riguardo alla sua filiale italiana. Le possibilità sono molte, ma sembra difficile evitare un’operazione di consolidamento in questa fase, visto che è già almeno in discussione nei tavoli dei consigli di amministrazione in una fase avanzata.

Gli sviluppi nel settore delle telecomunicazioni italiani stanno raggiungendo un punto cruciale, e la prossima mossa di Iliad potrebbe plasmare il futuro del mercato. Il contesto competitivo sta subendo significative trasformazioni, aprendo a scenari diversificati che riflettono il dinamismo del settore. Le decisioni imminenti potrebbero ridefinire ulteriormente il panorama delle telecomunicazioni in Italia, con impatti rilevanti per i consumatori e gli attori del settore.