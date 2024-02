Arriva la nuova TRUFFA, il messaggio svuota i conti SUBITO

Purtroppo ci ritroviamo ancora una volta a parlare di una nuova truffa, un inganno bello e buono che coglie di sorpresa soprattutto gli inesperti. Diverse persone hanno segnalato un messaggio arrivato tramite e-mail che sembrerebbe essere una lettera di invito ad una conoscenza.

Stando a quanto riportato però, si finirebbe a compilare un form per l’iscrizione ad un finto sito di incontri, utile solo per rubare dati personali e delle carte di credito.

Questa è la nuova truffa: il testo in basso è letale per chi ci casca

Con un testo del genere sarebbe difficile prendere di sorpresa persone esperte o quantomeno navigate nel mondo del web e nell’utilizzo delle caselle e-mail in maniera costante. Purtroppo però la truffa va sulla quantità e pertanto, essendo recapitata a centinaia di migliaia di persone, riuscirà a far abboccare anche pochi malcapitati.

“Ciao, ti scrivo una lettera da parte di una donna adorabile di nome Gabriella. Attualmente mi trovo nella tua città e vorrei conoscerti.

Sono una bella donna e sto cercando un uomo per divertirmi e passare dei bei momenti per 1-2 giorni.

Finalmente sono uscita dalla mia routine domestica e posso trascorrere qualche giorno completamente libero

Non puoi immaginare per cosa sono pronta. E poi. Rendiamo questa serata piena di passione, sono pronta per ogni tuo capriccio.

Mandatemi un’e-mail qui per organizzare un incontro.

Purtroppo non potrò lasciare il mio numero di telefono, mio marito può vedere le nostre chiamate e i nostri messaggi.

Per questo motivo devo essere discreta e sensibile, e probabilmente lo sarai anche tu.

Mi trovi sul sito e mi mandi subito un messaggio. È facile e non ci vorrà molto.

Spero di aver scritto all’indirizzo e-mail giusto e non vedo l’ora che tu mi faccia tua questa sera. Non vedo l’ora di vederti. E a proposito, questa foto è per te“