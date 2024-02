I vari operatori telefonici italiani cercano sempre di attirare a sé quanti più utenti possibile. In alcuni casi, gli operatori cercano anche di far tornare alcuni clienti che in passato hanno deciso di andarsene. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore telefonico WindTre sta cercando di far tornare alcuni suoi ex clienti con un’offerta di rete mobile davvero sensazionale. Quest’ultima include infatti una grande quantità di giga per navigare ad un prezzo davvero molto basso. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Torna in WindTre con una nuova sensazionale offerta mobile

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico WindTre sta cercando di far tornare a sé alcuni ex clienti di rete mobile. Come già detto, per questa occasione l’operatore ha deciso di proporre un’offerta di rete mobile davvero sensazionale e soprattutto a basso costo.

L’offerta in questione si chiama WindTre GO 200 XXS. Come è facile intuire dal nome, questa offerta proposta dall’operatore ai suoi ex clienti include ogni mese una quantità davvero esagerata di traffico dati per navigare. Si tratta nello specifico di ben 200 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G. L’offerta include poi ogni mese anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 50 SMS verso tutti i numeri.

Come detto in apertura, una delle cose più interessanti di questa offerta è il suo prezzo. Gli ex clienti che decideranno di tornare con WindTre, dovranno infatti pagare un costo di appena 5,99 euro al mese. Per questi fortunati clienti, l’operatore ha inoltre deciso di offrire gratuitamente senza costi aggiuntivi anche il costo di attivazione e il costo della scheda sim.

L’operatore sta comunque avvisando gli ex clienti coinvolti con un apposito SMS. Eccolo qui di seguito.

“Torna in WINDTRE! 200 GIGA, 50 SMS e minuti illimitati a 4,99 euro al mese. Attivazione 0E e SIM 0E in negozio entro il 05/02. Costi e privacy su windtre.it/go200xxs”.