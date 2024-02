Se ti alleni spesso in bicicletta e non sai quanti chilometri percorri, Apple ha lanciato delle novità sull’app Salute che ti permetteranno di tenere d’occhio il tuo allenamento

Con l’arrivo del nuovo sistema operativo iOS 17, sono arrivate anche molte novità sull’app Salute. Molte di queste novità sono incentrate sul collegamento tra l’app e l’assistenza vocale Siri. È stata aggiunta anche una nuova Attività in Tempo Reale che vi permetterà di controllare i chilometri che percorrerete in bici utilizzando l’iPhone o l’Apple Watch.

Apple: come funziona l’Attività in Tempo Reale?

Per avviare l’Attività in Tempo Reale, dovrete soltanto collegare il vostro iPhone all’Apple Watch. Dopo che avrete collegato i due dispositivi, avviate un allenamento di ciclismo sul vostro smartwatch. Fatto questo sulla schermata di blocco del vostro iPhone comparirà la nuova Attività in Tempo Reale, e per avviarla dovrete cliccare sull’opzione “Consenti“. Se volete vederla a schermo intero basterà ricliccare sull’UI della Live Activity.

Potrete interrompere, mettere in pausa, modificare le opzioni e, qualora si volesse, nascondere l’Attività in Tempo Reale. Tutto questo si può fare sia dall’iPhone che dallo smartwatch. Direttamente dall’interfaccia sulla schermata di blocco potrete controllare il minutaggio in sella alla vostra bicicletta. Se invece volete avere una prospettiva più ampia e volete tenere il conto dei chilometri percorsi, vi basterà soltanto aprire l’Attività in modalità schermo intero. Così facendo potrete monitorare i dati relativi al percorso, il vostro battito cardiaco e la vostra velocità media.

L’Attività in Tempo Reale ha ben cinque diverse opzioni di visualizzazione sul vostro iPhone. Una volta scelta l’opzione che vi piace di più, sarà arrivato il momento di mettervi in sella e iniziare a monitorare il vostro allenamento. Tutti i vostri dati riguardanti gli allenamenti rimarranno visibili sul vostro Apple Watch.

Vi rammentiamo che le Attività in Tempo Reale sono state integrate con l’arrivo di iOS 16, perciò per visualizzarle dovrete aggiornare il vostro smartphone con un sistema operativo più recente.