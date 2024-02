Il mondo della Formula 1 è stato scosso dal colpo di mercato più importante mai visto sia in tempi recenti che nell’intera storia della competizione. Lewis Hamilton diventerà ufficialmente un pilota della Scuderia Ferrari. L’accordo entrerà in vigore a partire dal 2025 e segnerà un passaggio epocale per entrambe le parti.

Infatti, da un lato troviamo Sir Lewis Hamilton, un pilota che di certo non ha bisogno di presentazioni. Il britannico è il pilota più vincente della storia e può vantare la conquista di ben sette titoli mondiali, al pari con un’altra leggenda del calibro di Micheal Schumacher.

Dall’altro lato, invece, c’è la Scuderia Ferrari. Il team di Maranello è il più vincente della storia della Formula 1 con 15 vittorie del titolo Costruttori e 16 volte del titolo Piloti. Inoltre, il team del Cavallino Rampante è l’unica squadra ad aver preso parte a tutte le edizioni della competizione motoristica più importante del mondo.

Team Statement Scuderia Ferrari is pleased to announce that Lewis Hamilton will be joining the team in 2025, on a multi-year contract. pic.twitter.com/moEMqUgzXH — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) February 1, 2024

Le indiscrezioni riguardanti questo annuncio si sono susseguite a lungo ma finalmente è arrivata la conferma. Inizialmente, Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team ha annunciato che Lewis Hamilton non avrebbe più corso per la squadra anglo-tedesca, esercitando una clausola rescissoria per annullare l’attuale contratto in essere.

Poco dopo questa notizia, è arrivata la conferma ufficiale da parte della Scuderia Ferrari. Come si può leggere in un post su X (ex Twitter) pubblicato dalla stessa Ferrari, Lewis Hamilton si unirà al team a partire dal 2025. I dettagli dell’accordo non sono ancora stati svelati ma al momento c’è un’unica certezza, la partnership sarà certamente pluriennale.

Il nome di Hamilton è stato più volte affiancato al team di Maranello nel corso degli anni, ma l’inglese ha sempre scelto di rimanere in Mercedes-AMG PETRONAS F1. Tuttavia, questa volta, il campione britannico ha ceduto alle lusinghe della Scuderia Ferrari e andrà ad affiancare Charles Leclerc, creando un dream team da sogno.

Inoltre, questo accordo lascia un sedile vacante nella squadra anglo-tedesca che dovrà essere colmato, aprendo di fatto il mercato piloti. Il campionato mondiale di Formula 1 non è ancora iniziato ma l’adrenalina è già alle stelle.