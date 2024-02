Il lancio di Prince of Persia: The Lost Crown è stato generalmente accolto con entusiasmo dalla critica e dal pubblico. Il titolo Ubisoft ci riporta nelle atmosfere mediorientali tipiche di una delle principali saghe videoludiche della software house.

Il gioco ha raccolto pareri positivi per il gameplay dinamico e vario, con sfide sempre avvincenti e boss difficili da sconfiggere. Tuttavia, sembra esserci un grande problema con il titolo, le vendite stentano a decollare.

Secondo le indiscrezioni raccolte da un insider, Ubisoft si trova a fronteggiare quello che potrebbe diventare un colossale flop. Prince of Persia: The Lost Crown piace ai giocatori, ma gli utenti non lo acquistano.

Le vendite di Prince of Persia: The Lost Crown potrebbero avere deluso Ubisoft nonostante l’accoglienza più che positiva da parte degli utenti e della critica

Una conferma di questa situazione ambigua arriva dal numero di utenti impegnati a giocare. Stando alle cifre emerse da un nuovo report, Ubisoft ha registrato finora circa 300.000 giocatori tra tutte le piattaforme su cui il gioco è stato rilasciato. In totale, prendendo questi numeri per veritieri, i ricavi per la software house sono di 15 milioni di dollari.

Considerando la natura stessa di Prince of Persia: The Lost Crown, non ci aspettiamo che gli sviluppatori abbiano avuto accesso ad un budget elevatissimo. Tuttavia, gli investimenti da parte di Ubisoft non saranno stati limitati, considerando anche che si tratta di una IP importante per la software house e i giocatori.

Le motivazioni che hanno portato a questi numeri che sicuramente sono al di sotto delle aspettative di Ubisoft possono essere tantissime. I giocatori chiedevano da tempo un nuovo titolo della saga di Prince of Persia ma il cambio di gameplay rispetto ai titoli precedenti può aver spiazzato. Tuttavia, bisogna apprezzare la scelta di Ubisoft di diversificare per offrire un’esperienza diversa dal solito ma comunque divertente e appassionante.

Purtroppo, al momento, non è possibile avere conferma sul numero di giocatori attivi e sugli incassi registrati da Ubisoft. Le indiscrezioni emerse vanno considerate come tali e quindi bisogna attendere dati ufficiali.