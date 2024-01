Apple ha lanciato la release candidate per gli iscritti al programma beta. Infatti già in questa settimana si potrà accedere, con ogni probabilità, alla pubblicazione dell’aggiornamento iOS 17.3.

La protezione antifurto per iOS 17.3

Con il lancio di iOS 17.3 (da parte di Apple), sarà possibile proteggere il nostro dispositivo da eventuali furti. Infatti questa nuovissima funzione, aumenta i livelli di sicurezza del nostro cellulare, richiedendo il riconoscimento dell’utente tramite Face ID o Touch ID. In soldoni, se maledettamente dovesse capitare di smarrire il proprio telefono o comunque il nostro dispositivo si dovesse trovare per un qualsiasi motivo in mano a qualcuno di poco affidabile, il nuovo aggiornamento, non permetterà ai malintenzionati di sbloccare il nostro cellulare con il codice per modificare la password principale.

Novità generali dell’aggiornamento

Oltre all’utilissima novità descritta poco fa, ci saranno anche altre news da non sottovalutare. Con iOS 17.3, sarà possibile creare delle “playlist collaborative” per gli utenti di Apple music. Grazie a questa nuova modalità di creare e modificare le playlist, sarà permesso ad amici e parenti aggiungere, rimuovere o riordinare i brani all’interno delle nostre playlist ed aggiungere reazioni ad ogni singolo brano. Con questo aggiornamento, solo per iPhone 14 e 15, ci sarà un’ottimizzazione del rilevamento incidenti. Ci saranno anche miglioramenti e novità per quanto riguarda l’utilizzo di AirPlay, AppleCare e garanzia.

A chi è “rivolto” l’aggiornamento

Come sempre, anche l’aggiornamento iOS 17.3 sarà gratuito. Gli iPhone che ne potranno usufruire sono i modelli che vanno dall’XS del 2018, fino (ovviamente) all’iPhone 15. Come anche per gli aggiornamenti passati, le nuove versioni iOS, vanno scaricate tramite il menù “aggiornamento software” nelle impostazioni di sistema iOS.