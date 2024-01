Oggi vi raccontiamo di uno sviluppatore australiano di nome xssfox, quest’ultimo ha cercato di trovare l’orientamento del monitor più efficiente per la programmazione, il risultato vi sorprenderà perché non è né orizzontale né verticale, ma bensì diagonale.

Windows e macOS supportano una miriade di configurazioni di monitor. Puoi decidere di restare con il collaudato orientamento orizzontale o rendere le cose più vivaci con un monitor verticale. Puoi addirittura mescolare e abbinare diversi orientamenti. Vista quindi la già vasta scelta apparentemente non ci sarebbero molti motivi per aggiungere nuovi tipi di supporto.

Ed ecco perché questo incredibile esperimento ha richiesto l’utilizzo di Linux, grazie al quale è possibile “ruotare” il proprio monitor, all’inizio xssfox ci dice che la rotazione a 45 gradi potrebbe essere la scelta definitiva, ma l’angolo ideale in realtà dipende dalle proporzioni di visualizzazione del proprio monitor. Per xssfox che utilizza un 21:9, l’angolo perfetto a quanto pare è di 22 gradi.

Linux: perché l’orientamento del monitor in diagonale è più efficiente

Come ben spiegato anche qui, i monitor verticali e orizzontali non sono ideali per i programmatori. Con l’orizzontale puoi vedere solo un numero limitato di linee. Un monitor verticale risolve questo problema, ma ti rimangono linee più brevi e siti Web risultano avere un rendering scadente. Ecco quindi perché secondo xssfox l’orientamento del monitor più efficiente per la programmazione è quello diagonale.

Linux is the only major operating system to support diagonal mode

(credit @xssfox) https://t.co/OIFA1LWAlq pic.twitter.com/3oTxat4ciI — Daniel Feldman (@d_feldman) December 27, 2023

Tutto ciò è possibile grazie ad una trasformazione manuale all’uscita dell’HDMI del vostro monitor, questa modifica è supportata solo in Linux. Tuttavia, è un’operazione difficile dal punto di vista matematico. Fortunatamente, xssfox ha fornito sul suo sito un pratico calcolatore JavaScript che fornisce i comandi xrandr necessari. Basta prendere questo codice e attivarlo nel terminale per inclinare l’uscita del monitor. Ciò richiede il window manager xorg: che momentaneamente non funziona in Wayland.

Il monitor “perfetto” proposto da xssfox dà la sensazione di qualcosa di tecnicamente vero, anche se forse può risultare poco pratico. Questo orientamento del monitor più efficiente per la programmazione potrebbe diventare fastidioso da usare se stai facendo qualcosa di diverso, quindi probabilmente non è l’opzione migliore per l’utilizzo quotidiano.