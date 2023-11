Linux, la soluzione ai vostri problemi

Se siete stufi di sistemi operativi come Windows, Mac o Chrome OS, potreste trovare il vostro porto sicuro in Linux 2023.

Un sistema operativo open source, assolutamente gratuito, sicuro e molto semplice da usare e che vi dà la possibilità di scegliere tra una pluralità di versioni diverse.

Infatti, il punto di forza di Linux è proprio qui, non solo nelle sue potenzialità, ma proprio nel suo vastissimo numero di versioni e stili diversi. Grazie ai quali l’utente può scegliere quello che più preferisce, sia per caratteristiche estetiche sia per le funzionalità, che sembri soddisfare al meglio le proprie esigenze.

Le diverse versioni di Linux 2023

Di seguito vi presentiamo alcune delle migliori versioni Linux 2023, tra quelle considerate più leggere ed esteticamente accattivanti.

LINUX MINT

È la soluzione ideale per chi è da sempre abituati ad utilizzare Windows e non è certo di voler cambiare. Infatti l’interfaccia grafica di Linux Mint, ricorda molto quella del sistema operativo di proprietà della Microsoft. Inoltre è ricca di funzioni interessanti e risulta essere molto versatile.

Questa versione è una delle più popolari sul web, grazie alla semplicità di utilizzo e al suo design intuitivo. Adatta per soddisfare le esigenze degli utenti privati e quelle aziendali.

Il suddetto sistema operativo include al suo interno alcune app chiave, come la suite Libreoffice e l’editor per le immagini GIMP, oltre a moltissimi altri strumenti.

Attualmente Linux Mint è arrivato alla versione 21.2.

UBUNTU

Ubuntu è una delle versioni Linux più conosciute ed apprezzate, soprattutto grazie alla sua grande forza estetica.

Il suo nome deriva da Zulu/Xhosa, ovvero “comunità” o “insieme”. Il sistema operativo utilizza l’ambiente desktop GNOME, dall’ interfaccia moderna e intuitiva, anche se vi sono altre varianti tra cui potrete scegliere.

Ubuntu, come detto, è molto intuitivo, per questa ragione è adatto anche per gli utenti meno esperti e che si trovano alle prime armi, grazie anche alla presenza di software e strumenti preinstallati che permettono di iniziare a lavorare fin da subito

Altro suo punto di forza sta nei suoi sistemi di sicurezza e tutela della privacy, che include molte funzionalità, come la crittografia a disco completo e un firewall.

Gli aggiornamenti inoltre, sono regolari, hanno cadenza biennale e risultano essere piuttosto leggeri da supportare.

FEDORA

Fedora è ideale per coloro che cercano un software professionale, all’avanguardia e in grado di supportare tutte le più moderne funzionalità.

Per queste ragioni, tale versione Linux non è molto consigliata per i principianti, al contrario,risulta essere davvero ottima per chi ha già una buona conoscenza di Linux come sistema operativo. Inoltre è abbastanza popolare anche su Reddit, cosa che potrebbe rivelarsi essere un grande vantaggio in caso vi troviate ad affrontare qualche problematica.

MANJARO

Adatto ai principianti, facile da scaricare e può essere utilizzato immediatamente subito dopo la sua installazione.

Manjaro è disponibile in tre varianti, così che avrete la possibilità di scegliere quella che soddisfa maggiormente i vostri gusti e che si adatta al meglio alle vostre esigenze.

Non si tratta di un sistema particolarmente all’avanguardia, tuttavia presenta tutte le normali app desktop e altre applicazioni personalizzate.

La sua distribuzione è molto ampia e in caso di problematiche vi è una comunità di utenti sempre attiva e disponibile ad aiutarvi in qualsiasi situazione.

DEBIAN

È uno dei più antichi sistemi operativi di Linux.

Si tratta di un sistema molto versatile, in grado di supportare tutti i tipi di ambienti grafici. Super consigliata per tutti coloro che intendono utilizzare il proprio computer Linux in modo particolare per i giochi.