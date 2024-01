Secondo dei dati di borsa dell’anno passato, l’azienda cinese BYD sta battendo Tesla riuscendo a piazzare sul mercato un importante record di vendite, tra cui 535.409 veicoli elettrici solo negli ultimi tre mesi. Tesla invece riuscì a consegnare nell’ultimo trimestre 484.507 unità, raggiungendo comunque un importante traguardo.

Durante l’anno passato, la Tesla di Elon Musk, è riuscita comunque a sorpassare il suo rivale vendendo ben 1,8 milioni di auto elettriche, contro 1,57 milioni della casa cinese BYD. I dati della seconda sono ancora in crescita del 73% dal 2022. Tutto ciò sta a significare che il distacco di BYD a Tesla sta pian piano svanendo, dalle 230.000 unita nel 2023, rispetto alle 400.000 unità del 2022.

BYD: l’espansione del mercato cinese e il taglio dei prezzi

La Cina sta cercando di popolare sempre di più il mercato dei veicoli elettrici, spingendo le proprie case automobilistiche nel mercato europeo e mettendo pressione ai grandi produttori, come Volkswagen e Renault. Infatti a Pechino è stato fissato l’obiettivo di vendite che include che almeno il 20% dei veicoli venduti, saranno veicoli a nuova energia, come gli ibridi plug-in o veicoli a celle a combustibile a idrogeno. Questo traguardo è stato previsto in Cina entro il 2035, per far fronte al cambiamento climatico e allo sviluppo verde.

Durante l’avvio del mercato cinese, Tesla taglio i prezzi delle sue vetture in Cina, attirando così un maggior numero di clienti ma anche per creare un arginamento della crescita economica cinese all’interno del settore. Ciò innescò di conseguenza un abbassamento dei prezzi di tutte le altre case automobilistiche.

Questa guerra dei prezzi innescata da Tesla, aumentò il numero delle vendite ma creò un serio problema in termini di redditività dell’intero settore. Per ovviare questo problema i produttori automobilistici Cinesi puntarono ad un espansione al di fuori del continente, che incluse anche la presentazione delle nuove BYD al salone automobilistico in Germania.

Un portavoce ha reso pubblico che l’azienda BYD, sarebbe interessata a raddoppiare il numero di concessionari in Europa nel 2023, investendo anche in una fabbrica di veicoli elettrici in Ungheria, per aumentare il numero delle vendite all’estero.