LG presenterà al CES 2024 un nuovo tipo di speaker che includerà un componente molto antico ma mai passato di moda che è l’ amplificatore a valvole. Questo deriva da un desiderio di LG di rivisitare il vecchio jukebox però con le valvole ben nascoste dietro uno schermo OLED che servirà da finestra per selezionare le varie canzoni da ascoltare e anche per osservare la tutta la componentistica interna dello speaker.

Oltre a questo ci saranno dei diffusori a 360 gradi che serviranno a ricreare quell’ atmosfera tipica delle valvole mischiate alla tecnologia moderna. Gli amplificatori a valvole si utilizzavano per riprodurre la musica in un suono molto più armonico creando un’ atmosfera naturale e coinvolgente minimizzando le distorsioni del suono con frequenze esterno facendo si che la musica si sentisse molto più fedele all’ originale.

LG ecco le caratteristiche del nuovo speaker

Il nome di questo nuovo speaker è Dukebox che presenta uno stile molto minimalista con delle linee eleganti in modo da poter essere apprezzato in ambienti differenti. Il pannello OLED frontale dello speaker può regolare la trasparenza su vari livelli da quella massima che lo trasforma in una vera e propria finestra, a quella minima per mostrare informazioni sulle canzoni che si vogliono ascoltare. Si possono anche creare delle animazioni che simulino per esempio un camino acceso accompagnato come sempre dal dolce suono delle valvole.

L’ indicazione ufficiale sul prezzo e l’ uscita dello speaker LG avverrà al CES 2024 che si terrà il 9 gennaio. Questo tipo di progetto potrebbe cambiare molto nell’ ascolto della musica perché così si potrà riapprezzare la qualità delle valvole che paragonate agli amplificatori moderni offrono una caratteristica in più, infatti riescono a catturare quelle frequenze di suono che fanno la differenza in un brano riproducendo in modo molto accurato la musica come in una cabina di registrazione.