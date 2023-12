State pensando di acquistare una stampante HP di ultima generazione? su Amazon è disponibile la soluzione adatta alle vostre esigenze, con la possibilità comunque di godere di un modello a getto d’inchiostro multifunzione, capace di stampare fino a 22 pagine per minuto.

Da un punto di vista puramente estetico il prodotto non appare essere il più bello mai visto, ricorda chiaramente le stampanti da ufficio, che puntano più che altro sulle funzionalità, che sull’estetica finale. Il modello è precisamente l’HP Envy Inspire 7920e 242Q0B, una stampante multifunzione a getto d’inchiostro A4 completamente a colori.

Stampante HP in promozione su Amazon

Il suo prezzo di vendita è estremamente conveniente, infatti la stampante oggetto del nostro articolo risulta essere acquistabile con un esborso finale di soli 132 euro, approfittando così dello sconto del 29% applicato da Amazon sul prezzo consigliato di 184,90 euro.

Uno dei suoi punti di forza è sicuramente la stampa fronte-retro automatica, così da non dover spostare manualmente il foglio in caso di necessità, è completamente smart, quindi capace di collegarsi senza problemi alla rete WiFi, per l’invio da remoto (senza collegamento fisico) delle stampe, mentre inclusi troviamo 3 mesi di inchiostro Instant Ink.

L’unica colorazione disponibile è bianca, è una stampante non propriamente piccola, infatti raggiunge 38,3 x 46 x 23,39 centimetri, con un peso che si aggira attorno agli 8,12kg. Molto comodo è invece il piccolo display anteriore da 2,7 pollici, tramite il quale inviare i comandi al prodotto stesso. La spedizione è gestita da Amazon, non è rapidissima, potrebbe arrivare dopo Natale, ma resta comunque un’offerta da non perdere di vista.