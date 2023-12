Se siete alla ricerca di una stampante che abbia anche altre funzioni, di una buona marca, ad un prezzo conveniente, vi consigliamo l’offerta proposta dalla piattaforma Amazon.

Potete infatti trovare, scontata del 35% la stampante multifunzione HP Envy 6022e ‎223N5B. Scopriamo insieme alcune caratteristiche.

Stampante multifunzione HP Envy 6022e ‎223N5B in offerta

Si tratta di una stampante multifunzione a getto d’inchiostro a colori, fronte e retro automatico, possibilità di stampa anche senza bordi. Permette di stampare da pc, smartphone e tablet con l’app HP Smart che si connette ai dispositivi attraverso il Wireless Dual Band, Wi-Fi Direct, AirPrint e Mopria; Cavo USB non incluso.

Stampa fino a 10 ppm in bianco/nero, 10 ppm a colori, a getto d’inchiostro, con risoluzione fino a 300 x 300 dpi, su carta comune A4, A5, A6 con grammatura da 60 a 90 g/m², buste, carta fotografica. Questa è una stampante HP+: per funzionare richiede un account HP, una connessione Internet continua e l’uso esclusivo di cartucce di inchiostro originali HP per tutta la vita della stampante.

Con HP+ ottieni anche 1 anno di garanzia supplementare e 3 mesi di Instant Ink incluso. Instant Ink è un servizio che ti consegna le cartucce a domicilio prima che tu rimanga senza e ti consente di stampare a partire da 0,99 euro al mese. Questa stampante include un firmware che contiene misure di sicurezza dinamica volte ad impedire l’utilizzo di cartucce non originali con chip o circuiti elettronici non HP, pertanto le cartucce che utilizzano un chip o un circuito elettronico non HP potrebbero non funzionare o potrebbero smettere di funzionare. Attualmente è proposta a 75 euro seguendo questo link.