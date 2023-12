Il Natale si sta lentamente avvicinando, ed anche Amazon sta cercando in tutti i modi di catturare l’attenzione dei consumatori di tutto il mondo, mettendo a disposizione sconti sempre più interessanti. Tra gli innumerevoli prodotti in promozione troviamo il profumo Adidas, un elemento che costa davvero pochissimo, e può rappresentare il regalo perfetto per un uomo.

La variante disponibile è la UEFA Star Edition, nata per festeggiare la collaborazione con la UEFA, viene commercializzata in una comoda boccetta da 100ml, realizzata in vetro con tappo in plastica zigrinato per favorire e facilitare la presa da parte dell’utilizzatore finale.

Profumo Adidas in promozione su Amazon

Il profumo ha un prezzo attuale decisamente conveniente, se pensate infatti che basteranno solamente 8,90 euro per riuscire ad acquistarlo con scatola di cartone collegata, il che facilita sicuramente l’impacchettamento, o comunque lo rende un regalo perfetto.

La fragranza, secondo quanto comunicato da Adidas stessa, è fresca e duratura con una nota agrumata aromatica, infatti parliamo di ingredienti del calibro di arancia, salvia e pepe nero, perfetti per il pubblico maschile. Le dimensioni dell’articolo sono estremamente ridotte, infatti raggiungono 8,1 x 3,8 x 13,5 centimetri, con un peso che oggi si aggira attorno ai 260 grammi.

La consegna viene gestita da Amazon con tempi davvero ridottissimi, in pochi giorni lo avrete direttamente presso il vostro domicilio. Sempre su Amazon sono disponibili anche profumazioni differenti, che permettono così di scegliere ciò che maggiormente aggrada il vostro olfatto, trovando la soluzione più adatta per la persona a cui volete fare il regalo, oppure semplicemente per voi stessi.