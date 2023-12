Il levapelucchi di Philips è sicuramente uno dei prodotti più venduti nell’immenso catalogo di Amazon, un dispositivo che riuscirà a dare vita ai capi infeltriti, rimuovendo tutte quelle piccole palline di cotone che si vanno a creare quando utilizzate il vostro vestiario.

Disponibile sul mercato in due colorazioni differenti, oggi risulta essere in promozione solamente in azzurro, più precisamente nel modello GC026/00. Il prodotto è tecnicamente un levapelucchi elettrico, un levapallini per vestiti che funziona a pile, già incluse in confezione, da inserire nella parte posteriore del dispositivo (non ha una batteria ricaricabile integrata).

Philips, acquistate subito il levapelucchi su Amazon

Il suo prezzo di vendita è oggi decisamente conveniente per il pubblico, infatti è possibile approfittare dei una riduzione del 35% applicata sul valore di listino di 19 euro, arrivando così a spendere solamente 12,99 euro per il suo acquisto definitivo, con spedizione praticamente il giorno successivo all’ordine (nella maggior parte dei casi).

Le dimensioni sono estremamente ridotte, si tiene facilmente nel palmo di una mano, raggiungendo per la precisione 8 x 5,8 x 12,3 centimetri di altezza; il funzionamento è semplificato, poiché a tutti gli effetti basterà spostare la piccola levetta per riuscire ad accendere il prodotto nell’unica velocità disponibile. Nella parte bassa è inoltre presente un piccolo serbatoio all’interno del quale vengono catturati tutti i residui rimossi dai capi di vestiario, facilmente svuotabile con un semplice scatto.

Come anticipato, il funzionamento è garantito dall’inserimento di 2 batterie Philips AA, che trovate direttamente in confezione. Non sappiamo per quanto tempo il prodotto sarà in promozione, se interessati consigliamo di velocizzare al massimo l’acquisto.