CoopVoce non smette di sorprendere e le sue promozioni sono davvero invitanti per tutti coloro che desiderano cambiare operatore e aspettavano l’arrivo di una promozione ricca, ma anche molto economica. L’operatore telefonico virtuale si mostra sempre estremamente competitivo sul mercato di telefonia.

In particolare, sono due le promozioni particolarmente vantaggiose: CoopVoce EVO 100 ed EVO Voce & SMS. Le due promozioni sono disponibili sul sito web ufficiale dell’operatore. Potranno attivarle sia i già clienti CoopVoce che quelli nuovi. Ciò che attrae, oltre ai vantaggiosi pacchetti offerti, sono sicuramente i prezzi delle due offerte. Vediamo quali sono i dettagli delle due promozioni CoopVoce.

Le due super promo di CoopVoce

CoopVoce EVO 100 offre ogni mese chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, 1000 SMS da poter mandare a tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico internet in 4G con la velocità che arriva a 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload. Il costo mensile per questa offerta è di 6,90 euro. Per attivare la promozione è necessario pagare un costo di attivazione di 10 euro. Nei servizi inclusi troviamo il sistema Hotspot, “LoSai di Coop”, “Chiama ora” e non solo. Sono compresi anche un sistema di Assistenza fai-da-te con specialisti da poter contattare via App e Chat, e il sistema che blocca i numeri a sovrapprezzo.

CoopVoce EVO Voce & SMS, invece, offre a tutti i suoi utenti chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, 1000 SMS sempre verso tutti e 1 Giga di traffico dati in 4G e velocità di 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload. Il costo complessivo della promozione è di 4,50 euro al mese. Anche per questa promozione è previsto il costo di attivazione di 10 euro. Inclusi nella promozione sono previsti i servizi: “LoSai di Coop”, “Chiama Ora” e il sistema Hotspot. Inoltre, sarà sempre disponibile l’assistenza fai-da-te con gli specialisti e il blocco dei numeri a sovrapprezzo.

Per entrambe le promozioni, inoltre, è previsto il piano tariffario base. Se siete interessati ad una di queste due offerte e volete ricevere più dettagli, potete recarvi sul sito ufficiale dell’operatore, nell’apposita sezione dedicata alle promozioni. Qui sarà possibile visionare tutte le informazioni utili e procedere con l’attivazione della SIM CoopVoce.