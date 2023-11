Qualche tempo fa vi avevamo anticipato l’arrivo ufficiale di una nuova favolosa offerta dell’operatore telefonico virtuale CoopVoce e ora è finalmente arrivata. In queste ultime ore, infatti, l’operatore ha reso disponibile la super offerta mobile denominata CoopVoce Evo 100 ad un costo di soli 6,90 euro al mese. Ecco qui di seguito i dettagli.

L’operatore telefonico virtuale CoopVoce ha da poco reso disponibile una nuova favolosa offerta mobile denominata CoopVoce Evo 100. Come già accennato in apertura, l’operatore aveva anticipato l’arrivo di questa super offerta già da qualche giorno. In particolare, anche questa volta si tratta di un’offerta mobile molto conveniente e con tanto da offrire.

Nello specifico, gli utenti che la attiveranno potranno utilizzare ogni mese fino a 100 GB di traffico dati, 1000 SMS verso tutti i numeri e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali. Il costo che gli utenti dovranno pagare è di 6,90 euro al mese. Secondo quanto riportato dai colleghi di Mondomobileweb.it, CoopVoce Evo 100 sarà disponibile all’attivazione fino al prossimo 6 dicembre 2023. Questa offerta sarà però attivabile soltanto direttamente dal sito ufficiale dell’operatore virtuale CoopVoce.

Oltre a questa, comunque, l’operatore telefonico virtuale ha da poco reso disponibile anche una nuova versione di una sua offerta. Si tratta di CoopVoce Evo Voce & SMS Special. In questo caso, gli utenti potranno utilizzare ogni mese 1 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti e 1000 SMS verso tutti i numeri. Il costo da pagare è di 4,50 euro al mese.