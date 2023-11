Apple, la scelta azzardata sui giga dei nuovi MacBook Pro

Durante un’intervista condotta da 林亦LYi, un noto content creator di Bilibili e ingegnere cinese, Bob Borchers, vicepresidente di Apple per la divisione Worldwide Product Marketing, ha fornito spiegazioni dettagliate riguardo la scelta di Apple di dotare i nuovi MacBook Pro di soli 8 GB di memoria. Questa decisione ha suscitato curiosità e domande, in particolare sul perché una quantità di memoria apparentemente limitata sia considerata adeguata per un dispositivo di fascia alta.

MacBook Pro: perché 8 GIGA?

Borchers ha sottolineato che, nonostante la quantità di memoria possa sembrare inferiore rispetto ad altri sistemi, l’efficienza nell’utilizzo della memoria nei MacBook Pro è significativamente superiore. Questo è dovuto a una combinazione di fattori, tra cui un uso efficiente della memoria, la compressione della memoria e un’architettura di memoria unificata. Secondo Borchers, questi aspetti rendono 8 GB di memoria su un MacBook Pro M3 equivalenti a 16 GB su altri sistemi. Ha quindi invitato gli utenti a sperimentare direttamente le prestazioni dei MacBook Pro, anziché basarsi esclusivamente su confronti numerici delle specifiche tecniche.

Nonostante siano disponibili modelli con quantità di memoria superiori agli 8 GB, Borchers ha evidenziato che il costo di questi modelli è maggiore. Tale scelta ha sollevato critiche, in particolare da parte di professionisti nei settori dell’editing video e grafico, che considerano inadeguato un dispositivo etichettato come “Pro” con soli 8 GB di memoria.

Nella sua dichiarazione, Borchers ha enfatizzato l’importanza di valutare le prestazioni complessive dei sistemi, piuttosto che limitarsi a un confronto delle specifiche tecniche. Ha affermato che i MacBook Pro M3 offrono prestazioni eccezionali, grazie alla loro capacità di sfruttare in modo efficiente la memoria disponibile. Borchers ha concluso invitando gli utenti a provare personalmente i dispositivi e a fidarsi delle recensioni di esperti che hanno effettivamente utilizzato i sistemi, per comprendere appieno le loro capacità e prestazioni.