PosteMobile al momento è sicuramente uno degli operatori virtuali più apprezzati nel nostro Paese. L’operatore è gestito dal gruppo Postepay S.p.A. appartenente al Gruppo Poste Italiane ed è attivo sulla rete Vodafone. Sono tante le promozioni proposte dall’operatore e che da tempo attirano sempre più utenti a cambiare il proprio precedente operatore telefonico per passare a PosteMobile.

Sembra proprio che PosteMobile abbia deciso di continuare ad attirare a sé nuovi clienti, infatti, nelle ultime ore, l’operatore ha reso disponibile a tutti i nuovi utenti l’attivazione di una nuova promozione sul suo sito web ufficiale. La nuova offerta risulta molto ricca per il suo bundle proposto ed ha un prezzo davvero conveniente! Scopriamo insieme in cosa consiste la promozione PosteMobile.

PosteMobile lancia Creami Extra WOW week 100

PosteMobile Creami EXTRA WOW week 100 presenta un bundle di dati davvero ricchissimo. Infatti, offre a tutti i suoi utenti chiamate ed SMS illimitati, 100 GB di traffico internet su rete 4G+ Vodafone. La velocità massima è di 300 Mbps. E non è tutto. Infatti, la promozione comprende anche alcuni servizi aggiuntivi come “Ti cerco” o “Richiama ora”. Inoltre, sono previsti anche i servizi di avviso di chiamata, navigazione con Hotspot e il controllo del proprio credito residuo (attraverso il numero 401212).

Il costo mensile per questa offerta davvero ricca e vantaggiosa è di soli 8 euro al mese. Per poterla ottenere è possibile attivarla presso il sito web ufficiale PosteMobile, con un costo di 20 euro, o recandosi in un qualsiasi ufficio postale pagando la metà, ovvero 10 euro. Questi vengono aggiunti completamente alla SIM sotto forma di ricarica di credito. Infatti, il costo della SIM in questo caso è completamente gratuito.

Se siete stati convinti dalla fantastica offerta PosteMobile appena descritta, vi conviene non aspettare troppo. Infatti, l’operatore virtuale PosteMobile fa sapere ai suoi utenti che per sottoscrivere la promozione Creami EXTRA WOW week 100 c’è tempo fino al 22 novembre 2023, salvo possibili proroghe se verranno annunciate prossimamente. Quindi, conviene non perdere tempo e procedere. Se invece siete ancora indecisi e desiderate ottenere maggiori informazioni vi invitiamo a visitare il sito web ufficiale dell’operatore PosteMobile e poter leggere tutte le informazioni utili a riguardo.