Le offerte che Iliad presenta al suo pubblico non sono mai state così vantaggiose. Anche in questa stagione autunnale, il provider francese assicura agli abbonati massima flessibilità e costi davvero competitivi per le sue promozioni. Le occasioni messe in campo dal gestore transalpino riguardano sia la telefonia fissa che la telefonia mobile.

Iliad, le offerte per la Fibra ottica a prezzi sempre più scontati

Sul fronte della telefonia mobile, la migliore occasione per i clienti che scelgono Iliad resta ancora una volta la Giga 150. Gli abbonati che optano per questa tariffa, ad un costo mensile pari a 9,99 euro, potranno beneficiare di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e di ben 150 Giga, anche con la tecnologia del 5G.

Completa la grande offerta di Iliad, il fronte della telefonia mobile con una proposta per la Fibra ottica certamente non inferiore a TIM, Vodafone e WindTre.

Per la telefonia domestica, i clienti del provider francese non devono perdersi la Iliad Box. Questa proposta ha un costo base pari a 24,99 euro e prevede chiamate senza limiti e senza scatto alla risposta verso fissi e mobili, con la garanzia di connessione internet no limits sino a 4 Gbps e con la tecnologia FTTH.

Attraverso una speciale iniziativa, inoltre, gli abbonati che hanno oltre alla Iliad Box anche una ricaricabile per la telefonia mobile attiva, potranno beneficiare di uno sconto permanente sul prezzo mensile. In tal caso il costo della Fibra sarà di 19,99 euro per sempre.