La sfida tra i principali operatori nel campo della telefonia mobile si infiamma in questo mese di luglio. Tutte le compagnie telefoniche attive in Italia hanno infatti deciso di proporre ai loro utenti delle ricaricabili low cost, molto vantaggiose, oltre che per i prezzi, anche per le soglie di consumo. Queste le principali proposte di TIM, Vodafone, Iliad e WindTre.

TIM, Vodafone, Iliad e WindTre: le quattro migliori tariffe d’estate

La stagione estiva di TIM inizia all’insegna della sua promozione Tim Wonder. I clienti che sottoscrivono questa ricaricabile avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche 100 Giga per la connessione di rete. Il costo di questa ricaricabile sarà di soli 9,99 euro al mese.

La risposta di Vodafone a questa proposta è la classica ricaricabile Special 100 Giga. Nel dettaglio, chi opta per questa promozione del gestore inglese avrà a sua disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche 100 Giga per la connessione di rete. Il prezzo sarà sempre di 9,99 euro al mese.

La contromossa di Iliad è invece la nuova promo Flash 130. Questa ricaricabile prevede chiamate ed SMS da inviare a tutti con 130 Giga per navigare in rete anche con l’ausilio del 5G a soli 8,99 euro euro.

Infine vi è la proposta di WindTre con la sua WindTre Star+. La promozione prevede chiamate no limits, più SMS da inviare a tutti e 70 Giga al solo costo di 7,99 euro al mese.