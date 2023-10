ONYX International, un’azienda di primo piano nel settore dei dispositivi elettronici con schermo E Ink, ha svelato oggi due innovativi prodotti destinati a rivoluzionare l’esperienza di lettura e creatività degli utenti. La compagnia introduce BOOX Note air3 C, un quaderno elettronico a colori, e BOOX Tab Ultra C Pro, una workstation E Ink di alta gamma. Entrambi i dispositivi sono alimentati dalla più recente versione del firmware BOOX, la v3.5, che offre miglioramenti significativi nelle funzionalità di annotazione e nell’esperienza utente.

BOOX Note air3 C: L’evoluzione del Quaderno Elettronico

Il BOOX Note air3 C non solo mantiene l’estetica classica della sua serie predecessore, ma eleva anche la qualità dello schermo, offrendo un display in bianco e nero da 300ppi accoppiato a uno schermo a colori Kaleido3 da 150ppi. L’aggiunta di una pellicola per la scrittura a mano e di un pannello in vetro ultra-sottile consente agli utenti un’esperienza di lettura e scrittura incredibilmente simile a quella della carta.

Un Mix di Tecnologia e Comfort

Il dispositivo è progettato per massimizzare il comfort visivo, grazie a un display che mimetizza la sensazione della carta, riducendo l’affaticamento degli occhi. A differenza dei dispositivi E Ink tradizionali, il Note air3 C offre un display a colori completo, migliorando notevolmente la comprensione e l’interazione con i contenuti. Inoltre, il sistema operativo Android offre un alto grado di personalizzazione, permettendo l’accesso a un’ampia gamma di applicazioni e risorse di terze parti.

BOOX Tab Ultra C Pro: La Workstation E Ink Definitiva

Questo dispositivo di fascia alta è dotato di un processore Qualcomm octa-core da 2,8GHz, una fotocamera da 16MP con flash LED e una memoria di 6GB+128GB espandibile tramite slot per schede microSD. Progettato come uno strumento di produttività professionale, il Tab Ultra C Pro è accompagnato da una tastiera magnetica con trackpad integrato, offrendo un’esperienza di lavoro E Ink senza precedenti.

Tecnologie Avanzate per la Produttività

La tecnologia Boox Super Refresh (BSR) riduce la latenza e offre quattro modalità di aggiornamento per personalizzare la velocità e le prestazioni del dispositivo. La tastiera magnetica premium, con supporto a doppio angolo, trasforma il tablet in una vera e propria workstation mobile. Funzioni avanzate per la presa di appunti, la conversione delle note e la sincronizzazione cloud completano l’offerta, rendendo la gestione delle informazioni e delle idee più efficiente che mai.

Disponibilità e Opzioni di Prezzo

Il BOOX Note Air3 C è già disponibile su Amazon e sul sito euroshop.boox.com al prezzo consigliato di €549.99, mentre il BOOX Tab Ultra C Pro sarà in vendita dalla fine di ottobre a €699.99. Opzioni di tastiera aggiuntive sono disponibili a un prezzo scontato se acquistate in bundle con il Tab Ultra C Pro.

Galleria

Firmware v3.5: Creatività Senza Limiti con SmartScribe

La nuova versione del firmware introduce SmartScribe, una funzione che permette di convertire appunti scritti a mano in forme digitali pulite. Altre ottimizzazioni includono modalità di miglioramento del display per eliminare il ghosting e una modalità ad alto contrasto per una lettura più nitida. Il sistema di annotazioni è stato inoltre potenziato, permettendo una navigazione più intuitiva tra le note e una migliore organizzazione dei contenuti.

Con questi nuovi dispositivi e aggiornamenti software, ONYX International si posiziona come un leader nell’innovazione tecnologica, offrendo soluzioni che combinano funzionalità avanzate con un’esperienza utente ottimale.