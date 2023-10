Onyx lancia BOOX Note air3 C e BOOX Tab Ultra C Pro, specifiche e prezzi

Onyx International ha oggi lanciato due nuovi modelli di ebook reader, prodotti rivoluzionari che ampliano il catalogo di dispositivi disponibili oggi sul mercato: Boox Note air3 C, un quaderno E Ink a colori, e BOOX Tab Ultra C Pro, prodotto che innalza l’esperienza E Ink ad un livello superiore. Scopriamoli assieme.

Boox Note Air3 C – un vero e proprio quaderno E Ink

La serie Note Air viene ripresa dal nuovo modello, migliorandone però lo schermo, infatti si passa da un classico bianco e nero a 300dpi, a uno a colori Kaleido3 da 150 ppi, a cui si aggiunge una pellicola che permetterà la scrittura e mano, nonché un vetro ultra sottile, per offrire la piacevole sensazione di lettere e scrivere sulla carta. I contenuti verranno così compresi nel miglior modo possibile, leggendo con facilità e potendo altresì scrivere a mano senza problemi; al suo interno si trova sistema operativo Android, per riuscire ad accedere ad app di terze parti, ampliando al massimo l’usabilità quotidiana.

Il Boox Note Air3 C può essere acquistato da oggi, 17 ottobre 2023, in un bundle con la cover magnetica e la Pen Plus solo sul sito ufficiale, al prezzo di 549 euro.

Boox Tab Ultra C Pro – una vera e propria workstation

Il nuovo modello di punta è il Boox Tab Ultra C Pro, una vera e propria workstation con display E Ink a colori, al cui interno trova posto un processore Qualcomm octa-core con frequenza di clock a 2,8Ghz, e la possibilità di variare tra quattro modalità di aggiornamento, che permettono così di personalizzare le prestazioni basandosi sulle esigenze dell’utente finale.

Non manca all’appello una cover magnetica con supporto a doppio angolo, atta a mettere a disposizione un’esperienza molto simile a quella offerta di un PC, data la presenza di una tastiera di dimensioni standard, con annesso trackpad per la facilitazione della navigazione e dell’utilizzo quotidiano. Le funzioni vogliono infine facilitare la produttività, per questo troviamo la divisione dello schermo, la possibilità di prendere appunti sullo schermo, convertire le note, catturare immagini, evidenziare o annotare i documenti, la sincronizzazione cloud e altro ancora.

Entrambi i modelli arriveranno sul mercato con la versione 3.5 del firmware, che introduce SmartScribe, annotare libri con note scritte e convertirle in automatico, un display ottimizzato con l’eliminazione completa del ghosting e modalità ad alto contrasto, una navigazione facilitata attraverso i vari collegamenti alle note.

Il prodotto potrà essere acquistato da fine Ottobre ad un prezzo di 699,99 euro, con incluse cover e Pen2 Pro. Se si volesse scegliere la cover con tastiera sarà necessario pagare 169,99 euro, acquistandola però nello stesso momento del tablet si riceverà uno sconto del 40%.