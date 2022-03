Unicredit: arriva il messaggio che svuota i conti, come possiamo riconoscerlo?

Per quanto la truffa di Unicredit sia ben strutturata, difendersi da questa non è impossibile. Basta ricordarsi di alcuni accorgimenti e conoscere la struttura che compone il messaggio pericoloso in circolo tramite email e messaggio. Fidatevi di noi!

Unicredit: i trucchi per non finire nelle truffa

Innanzitutto è fondamentale prestare particolare attenzione a:

mittente

errori : molto spesso le mail false contengono errori di punteggiatura o ortografia

: molto spesso le mail false contengono errori di punteggiatura o ortografia sede sociale : verificate sempre la sede sociale reale sul sito ufficiale

: verificate sempre la sede sociale reale sul sito ufficiale tono di urgenza e minaccia : il messaggio sicuramente avrà un tono minaccioso, ma non fatevi spaventare da questo!

: il messaggio sicuramente avrà un tono minaccioso, ma non fatevi spaventare da questo! link : nei messaggi fraudolenti in genere vengono allegati dei link che riportano a pagine o applicazioni esterne. Bene, NON APRITELI MAI.

: nei messaggi fraudolenti in genere vengono allegati dei link che riportano a pagine o applicazioni esterne. Bene, NON APRITELI MAI. pagina web: per sapere se un sito è affidabile, bisogna guardare l’indirizzo della pagina. Questo deve iniziare sempre con https:// e non con http:// (la s in pratica dà garanzia di sicurezza di un sito). Nella pagina deve anche essere sempre presente l’icona con il lucchetto, che lo identifica come sito certificato.

Il messaggio

Qual è il messaggio di cui vi parlavamo? Ve lo riportiamo subito qui di seguito.

Gentile cliente UniCredit,

Con questa email ti informiamo che abbiamo disattivato tutte le operazioni online con la tua carta di credito e le funzioni del tuo conto UniCredit.

Questo ti impedirà di poter effettuare pagamenti online con la tua carta di credito, ricevere o inviare denaro tramite bonifico bancario e tanto ancora.

Per sbloccare il tuo account e la tua carta di credito per i pagamenti online, devi confermare alcune delle tue informazioni come il tuo numero di telefono e il codice di adesione UniCredit.

Per fare ciò, visita la nostra pagina dedicata ai controlli e agli aggiornamenti, cliccando sul LINK seguente.

ACCEDI ALL’AREA SERVIZI DI UNICREDIT