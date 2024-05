Huawei Pura 70: i tre dispositivi da oggi disponibili in Italia in pre-ordine

Il grande ritorno è arrivato: Huawei sbarca in Italia con la sua nuova serie Pura 70. Questa, formata da tre dispositivi che sono il Pura 70, il Pura 70 Pro e il Pura 70 Ultra, porta il solito dominio in termini di fotografia e propone una nuova attitudine all’eleganza grazie al design.

Da oggi gli smartphone sono finalmente disponibili al pre-ordine con tutti gli utenti che possono acquistarli direttamente dal sito ufficiale. Questa linea di smartphone di Huawei eredita i caratteri classici della fotografia mostrati negli anni dalla serie P.

Quello che distingue questi smartphone rispetto a tutti gli altri è sicuramente la bellezza estetica, fattore fondamentale su cui Huawei ha deciso di battere. Il pannello posteriore mostra infatti un motivo stellato con una decorazione in rilievo e un ulteriore motivo a quadri. La texture con cui gli smartphone sono rivestiti è davvero delicata e particolare. Sul retro, il prodotto è realizzato in pelle vegana e c’è l’etichetta XMAGE a porre ancora una volta l’accento sul comparto fotografico.

Il modello Ultra di questa nuova gamma Huawei Pura 70 mette in mostra, come il modello Pro, la nuova fotocamera Ultra Lighting Macro Telephoto e il teleobiettivo periscopico più grande in circolazione con apertura F2.1. I due sensori consentono di catturare tanta luce e migliorare la qualità dell’immagine. Il modello Ultra adotta la Ultra Lighting Pop-out Camera. Questa è dotata di un sensore da 1 pollice e apertura F1.6.

C’è stata senza dubbio un’ulteriore rivoluzione in termini di fotografia con questa serie Pura 70 di Huawei. La serie P è sempre stata in alto ed oggi i nuovi Huawei Pura 70 rompono ancora una volta le regole. È stata infatti introdotta una nuova generazione di Ultra Lighting XMAGE Camera. Insieme al nuovo HUAWEI XD Motion Engine, si può cogliere un momento perfetto catturando i soggetti sia da vicino che da lontano.

Da citare anche la grande novità del display, l’X-True. Questo che offre 2500 nit di luminosità, garantisce prestazioni eccezionali. C’è l’HDR AI e c’è anche il refresh rate a 120 Hz. I display sono composti dal Kunlun Glass super resistente e dalla tecnologia antigraffio Crystal Armor. Questa utilizza un innovativo materiale di carbonio diamantato amorfo altamente trasparente, di maggiore durezza e ultra-resistente ai graffi. La resistenza ai graffi è aumentata del 300% , migliorando ulteriormente l’affidabilità complessiva dell’intero dispositivo.

Ottime anche le batterie che sono rispettivamente da 4900 mAh, 5050 mAh e 5200 mAh.

Prezzi e disponibilità

La nuova HUAWEI Pura 70 Series è disponbile all’acquisto da oggi. Si parte da 999 €. In vista del lancio, dal 2 maggio al 3 giugno, con l’acquisto di un HUAWEI Pura 70, si riceverà automaticamente un paio di HUAWEI FreeBuds Pro 3 in omaggio. Comprali sul sito ufficiale.