L’annuncio dell’aumento dei prezzi del Telepass ha suscitato una valanga di reazioni tra gli automobilisti italiani. Questi ultimi, infatti, ora si trovano a confrontarsi con una spesa maggiore per il servizio di telepedaggio. Il passaggio dal canone “Base” attuale di 1,83 euro al mese a un nuovo costo di 3,90 €, previsto a partire dal 1° luglio 2024, rappresenta un aumento significativo del 113%. Tale decisione ha indotto molti utenti a rivalutare la loro scelta di operatore per il telepedaggio. Al fine di cercare soluzioni più convenienti e vantaggiose per tutti.

In risposta a questa crescente domanda di alternative, sono emerse sul mercato due nuove proposte, MooneyGo e UnipolMove.

Nuove opzioni in sostituzione a Telepass

Entrambi gli operatori offrono tariffe competitive e una gamma di servizi che si avvicinano a quelli del Telepass, ma con costi più contenuti. Il primo, ad esempio, propone un canone mensile di soli 1,503, con l’opzione “Pay per use” che permette di pagare solo quando utilizzano effettivamente il servizio, a un costo di 0,50€ al giorno. Il secondo, d’altra parte, presenta un modello simile con un abbonamento mensile di 1,50€ e un costo di utilizzo di 2,20€ al mese. Tutte e due le soluzioni si distinguono per la loro convenienza anche in termini di rapporto qualità-prezzo.

Ma, nonostante l’attrattiva delle nuove alternative, la scelta di uno o l’altro dipende dalle esigenze individuali degli automobilisti. Mentre il Telepass offre una vasta quantità di servizi aggiuntivi e gode di una solida reputazione nel settore, le nuove proposte di cui abbiamo appena parlato si distinguono per tariffe più competitive e una maggiore flessibilità nei piani offerti. Le persone sono quindi incoraggiate a valutare attentamente i propri bisogni di mobilità, considerare i costi e i vantaggi presentati da ciascuno. Fino a prendere una decisione informata che sia in linea con le proprie necessità e preferenze di utilizzo. È chiaro che tutte le soluzioni esposte presentino i loro evidenti vantaggi, talvolta con qualche piccola differenza. L’importante è che non si è più vincolati ad un’unica scelta di servizio.