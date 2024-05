Oggi vi raccontiamo di un tema non troppo popolare, vista la sua solita efficienza, stiamo parlando dei problemi dell’intelligenza artificiale, in particolare con due colossi del mondo Tech, Apple e Microsoft, che stanno avendo diverse difficoltà negli ultimi giorni.

Partiamo dal problema di Microsoft, che risulta essere meno dannoso per l’azienda rispetto a quello di Apple. La società di Redmond, infatti, avrebbe pubblicato, in un post ufficiale sul suo blog aziendale, un’immagine generata dall’IA che mostra la scritta “COFTIPHIUT” al posto di “Copilot”.

La vicenda non è passata inosservata, perché comunque l’utilizzo di un nome sbagliato per un servizio ufficiale non è una cosa che si vede tutti i giorni. Nell’era dell’intelligenza artificiale, però, possono succedere anche cose di questo tipo.

Intelligenza artificiale, ecco il problema che riguarda la Apple

Continuiamo parlando di Apple, tutto inizia con il ritiro di diverse applicazioni IA dall’App Store, lo store digitale ufficiale dell’azienda di Cupertino. Il motivo che spiega ciò ci viene detto da un report di 404 Media, il quale ci rivela che Tim Cook e soci avrebbero deciso di prendere provvedimenti relativamente alle app che “pubblicizzavano la possibilità di creare immagini di nudo non consensuali“.

Un problema che si rivelerà importante per i gestori dei negozi digitali, che ormai stanno cercando di scovare e bloccare i servizi di intelligenza artificiale che svolgono quest’operazione. Sembra che gli sviluppatori delle app coinvolte evitino di rendere note queste funzioni nelle pagine descrittive a livello di store, promuovendole però su social network come Instagram, in modo da aggirare i controlli.

Rimanendo in questo tema, potrebbe interessarvi approfondire tutte le novità che riguardano AngryGF, la prima fidanzata IA che però a differenza delle altre vi insulta anche, utile quindi ad accrescere le proprie capacità di comunicazione in ambito di coppia. Quanti di voi la vorrebbero provare?.