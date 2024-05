Continuano le super offerte di rete mobile dell’operatore telefonico virtuale Spusu. In questi ultimi giorni, infatti, l’operatore ha deciso di prorogare tutto il suo catalogo di offerte per inaugurare il mese di maggio 2024. Tra le proposte, sono state prorogate anche le nuove offerte mobile Spusu 150 e Spusu 150 5G, entrambe ad un prezzo davvero molto basso e con una quantità enorme di giga per navigare. Vediamo qui di seguito alcune delle offerte più interessanti.

Spusu proroga anche a maggio il suo vasto catalogo di offerte

Per inaugurare il mese di maggio, l’operatore telefonico virtuale Spusu ha deciso di prorogare il suo vasto catalogo di offerte di rete mobile. Come già accennato in apertura, tra le offerte che sono state prorogate troviamo anche le nuove Spusu 150 e Spusu 150 5G. Entrambe sono state rese disponibili per la prima volta ad aprile e hanno subito stupito per l’elevato rapporto tra qualità e prezzo.

Spusu 150 5G, in particolare, include ogni mese fino a 150 GB di traffico dati validi per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. L’offerta include anche minuti di chiamate illimitati e 500 SMS verso tutti i numeri ad un costo di 7,98 euro al mese. L’operatore ha anche prorogato l’offerta mobile Spusu 150 XL 5G. A differenza della precedente offerta, qui sono anche inclusi 1000 minuti di chiamate verso alcune destinazioni straniere.

Per chi ha voglia di esagerare, continua anche a maggio l’offerta mobile Spusu 200 XL. Nello specifico, l’offerta include ogni mese fino a 200 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G+, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, 500 SMS verso tutti e anche qui 1000 minuti di chiamate senza limiti verso alcune destinazioni straniere. Il costo per questa offerta, in questo caso, sarà pari a 7,98 euro. Il primo mese sarà però proposto ad un prezzo scontato di 4,98 euro.