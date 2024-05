Tesla, per il Wall Connector arriva la gestione dinamica dell'energia

La grande crescita di Tesla passa attraverso alcuni fattori fondamentali, come la commercializzazione delle sue auto in tutto il mondo. Ovviamente questo è stato il primo aspetto che è riuscito a tirare su un colosso che oggi si afferma tra i più grandi e non solo per quanto riguarda l’elettrico. Generalmente, nel mondo delle auto, Tesla è uno dei produttori più prolifici e lo dimostrano le vendite della sua Model 3, l’auto più venduta in Europa.

Ad oggi ci sono stati diversi cambiamenti importanti che hanno contribuito a rendere l’ecosistema Tesla uno di quelli più desiderati. Durante le ultime ore è arrivata una nuova notizia che di certo potrà fare solo che piacere: Tesla ha lanciato una nuova funzionalità per il suo Wall Connector anche in Italia, ovvero la gestione dinamica dell’energia.

Tesla porta la gestione dinamica dell’energia sui Wall Connector in Italia

Introducendo tante novità, Tesla si assicura sempre di più il dominio sul mercato delle auto. Il colosso è stato in grado col passare del tempo di mettere a disposizione dei suoi utenti svariate opportunità. Oggi è arrivata la gestione dinamica dell’energia, innovazione che consente di regolare automaticamente la potenza del Wall Connector in base ai carichi domestici esistenti.

In questo modo tutti i veicoli elettrici possono ricaricarsi più velocemente quando ad esempio in casa non ci sono elettrodomestici in utilizzo. L’esperienza di ricarica sarà quindi ancor più ottimale rispetto a prima, e soprattutto regolata in merito alla potenza disponibile in tempo reale.

La gestione dinamica dell’energia va ad aggiungersi a due funzioni di gestione dell’alimentazione che erano già disponibili, ovvero la gestione statica dell’energia e la gestione dell’energia di gruppo. La prima permette di regolare manualmente durante la messa in funzione l’alimentazione, così da adattarla ad ogni fornitura elettrica disponibile. La seconda invece permette di collegare più Wall Connector tra loro regolando automaticamente la loro alimentazione nel gruppo.