Le batterie dei vari smartphone sono divenute nel corso degli anni sempre più capienti e soddisfacenti, nonostante ciò, la richiesta del pubblico di avere sempre tra le mani il proprio dispositivo mobile, ha portato conseguentemente ad una necessità insita di non perdere mai nemmeno un 1% di carica residua. Di conseguenza i powerbank stanno avendo il proprio momento di gloria, come nel caso del prodotto di Ugreen, caratterizzato dal suo essere completamente magnetico.

Avete capito bene, il modello di cui vi parliamo oggi è un powerbank magnetico, che risulta quindi essere perfettamente compatibile con tutti gli ultimi iPhone, dal 12 al 15 (anche nelle varianti Pro Max), essendo utilizzabile anche con MagSafe. La velocità massima di ricarica è di 15W, per il collegamento via cavo, che diventano 7,5W con ricarica magnetica (ad esempio potete utilizzarla per caricare le vostre cuffiette, che supportano la ricarica wireless). Un utilizzo duale che amplia le possibilità, rendendolo estremamente più versatile ed assolutamente alla portata di ogni singolo consumatore.

Powerbank: sconto da non perdere oggi su Amazon

Il prezzo consigliato del prodotto sarebbe di 29 euro, cifra che viene sapientemente ridotta da Amazon, nello stesso periodo, a soli 23,99 euro, approfittando quindi di uno sconto effettivo pari al 20% del valore originario. Ciò che lo rende ancora più speciale è sicuramente la presenza di un coupon che è possibile applicare in pagina, del valore di 4 euro, per raggiungere così la spesa di soli 19,99 euro. Acquistatelo direttamente al seguente link.

La capacità della powerbank è complessivamente di 5000mAh, quantitativo più che sufficiente per ricaricare almeno una volta smartphone + cuffiette, con dimensioni complessivamente agevoli per la maggior parte degli utenti, raggiungendo nello specifico 10,6 x 6,9 x 1,3 centimetri di spessore (può stare senza problemi nel palmo di una mano).