Black+Decker è una garanzia, una realtà capace tutti gli anni di mettere sul mercato i migliori prodotti in circolazione, ed avere la certezza di avere tra le mani le soluzioni più complete e performanti, tra i tanti dispositivi effettivamente disponibili sul mercato. Grazie ad Amazon oggi gli utenti possono pensare di acquistare un trapano avvitatore compatto, con doppia batteria agli ioni di litio, risparmiando molto più di quanto ci si sarebbe aspettati.

Il dispositivo in questione viene caratterizzato prima di tutto da una serie di accessori inclusi in confezione molto vari e completi, infatti, oltre al trapano avvitatore in sé, possiamo trovare una comoda valigetta in plastica, all’interno della quale si trovano tutte le punte per la foratura (sia per legno che mattoni), oltre che ad una serie di punte per l’avvitamento (in totale sono 50 accessori). Oltre a questo, a rendere l’esperienza ancora più varia, ecco arrivare la doppia batteria, sostituibile, in modo da poter continuare ad utilizzare il prodotto, senza alcun limite o freno.

Black+Decker: offertissima su Amazon con questi prezzi

Acquistare un prodotto Black+Decker richiede un esborso leggermente superiore al normale, proprio perché la qualità si paga, ed infatti il listino del pacchetto discusso nel nostro articolo sarebbe di 106,50 euro. Il bundle viene scontato comunque da Amazon di un 14% (che corrisponde ad una riduzione effettiva di 14,94 euro), fino ad arrivare ad un prezzo finale che si aggira attorno a 91,56 euro. Premete questo link per acquistare subito.

Il set è come se fosse composto da due prodotti differenti, da una parte troviamo il trapano/avvitatore con valigetta per il trasporto (che in genere avrebbe un prezzo di 70,99 euro), dall’altra invece il set per forare, sempre con valigetta, composto da 20 punte miste e 30 accessori per avvitare.