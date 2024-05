Ritorniamo in ambito di aggiornamenti per quanto riguarda le piattaforme online. Ormai ogni giorno tutto ciò che è tecnologico deve essere aggiornato visto la tremenda corsa delle tecnologia verso il tempo, la quale sembra non fermarsi mai. Se siete appassionati di foto e altri contenuti multimediali, ma soprattutto tenete molto ai vostri ricordi, allora dovrete sapere del nuovo aggiornamento di Google Foto.

Aggiornamento che previene il divenire gratis dell’estensione con l’AI, il quale dovrebbe portare novità e nuova tecnologia.

Google Foto, di cosa tratta questo aggiornamento?

Nella lunga e ostinata attesa della famosa estensione che conterrebbe l’accesso gratuito all’editing AI, gratis dal 15 maggio. Google Foto avrebbe in mente di addolcire l’attesa attraverso un nuovo aggiornamento. La quale versione dedicata soprattutto ad Android potrebbe dare l’opportunità ai vari utenti di scegliere e decidere il tempo prima di eliminazione delle foto e i contenuti multimediali eliminati dalla galleria.

A fornire questa fantastica ipotesi potrebbe essere stata l’analisi di un codice trovato nella versione v6.79.0.624777117. Questa nuova idea permetterebbe così agli utenti di liberarsi di tutte quelle foto e video che non sono desiderati senza l’attesa canonica di 60 giorni.

Adesso questa funzionalità ancora non è disponibile a tutto il pubblico, però a quanto sembra questa nuova idea di Google Foto dovrebbe essere rilasciata tra poco tempo. L’idea principale che ha fatto scaturire tutte le altre è quella dell’aver maggior controllo sui file eliminati.

Visto che a quanto pare Google Foto lascerebbe per i restanti 60 giorni il file eliminato “per modo di dire” all’interno del cestino, il quale peserà di conseguenza sulla suddetta memoria. Così detto si avrà la possibilità di impostare un timer per la seguente eliminazione dei vari file.

La funzionalità appena detta purtroppo è ancora in cantiere e quindi non si sanno di certo le date di rilascio. Però la cosa più rassicurante è che Google sia già a lavoro per la sua implementazione.