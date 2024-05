La prossima grande invenzione di Apple sarà un LLM (modello linguistico di grandi dimensioni) che funzionerà senza il cloud. Infatti, opererà esclusivamente “on device”, offrendo così una maggiore velocità di elaborazione e privacy.

Secondo Mark Gurman, giornalista di Bloomberg, questo LLM sarà la base di tutte le future funzionalità di AI. Attualmente il colosso di Cupertino parte dietro aziende come OpenAI e Google di Alphabet, perché questi ultimi hanno lanciato già da tempo le loro AI. Nonostante lo svantaggio strategico, Apple ha deciso di puntare su una scelta diversa da quella delle concorrenti, ha scelto di creare un LLM che funzionerà esclusivamente “on device”. Vi ricordiamo che la maggior parte dei servizi di AI funzionano tramite il Cloud.

Diamo un’occhiata alla strategia di Apple

L’opzione scelta da Apple risulta apparentemente meno potente dei modelli basati sul Cloud, però la modalità di implementazione della tecnologia potrebbe segnare la svolta. L’alimentazione tramite il processore dell’iPhone, oltre ad offrire maggiore velocità e privacy, può vantarsi di poter funzionare anche in luoghi con connettività assente o limitata. Di conseguenza però lo svantaggio principale di questi LLM è il fatto che non potranno essere potenti quanto i modelli eseguiti sui server farm. Questi ultimi avranno decine di miliardi di dati e parametri in continuo aggiornamento.

Questo approccio richiede maggiore utilizzo dei dati degli utenti e, potrebbe essere una delle motivazioni che ha portato Apple su questa strada. Per quanto riguarda le altre funzioni come la creazione di documenti o immagini, il colosso di Cupertino potrebbe aver stretto qualche accordo con Google o altre aziende per una collaborazione.

Sempre secondo Gurman, Apple utilizzerà un messaggio marketing differente da quello delle altre aziende. Punterà di più sul mostrare come l’AI può aiutare le persone piuttosto che pubblicizzare la potenza del chatbot e dei suoi strumenti.

Stando ai rumors, il colosso di Cupertino annuncerà la sua strategia il prossimo giugno, durante la WWDC, come parte del pacchetto di iOS 18 e delle altre nuove versioni dei sistemi operativi dei suoi device. Con questa notizia, gli appassionati di tecnologia attendono con impazienza di vedere la strategia di Apple.