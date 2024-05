Sony, azienda leader nel settore della produzione di dispositivi elettronici audio/video, propone agli utenti anche alcune soluzioni decisamente più economiche, stiamo parlando giustappunto di cuffie on-ear che costano veramente pochissimo, anche soli 10 euro.

Il modello in questione sono le Sony Mdr-Zx100, trattasi di cuffie a padiglione, quindi da posizionare nella parte esterna dell’orecchio, disponibili in tre colorazioni differenti (nel nostro caso le vedrete in bianco, ma le potete acquistare anche rosa o nero). Sono un dispositivo cablato, che quindi deve essere utilizzato solo con il collegamento fisico tramite jack da 3,5mm, per questo motivo sono facilmente utilizzabili con un qualsiasi device compatibile con tale connettività, indipendentemente dal sistema operativo di riferimento, sia esso Android, che iOS, Windows, Mac, Linux o anche semplicemente un riproduttore musicale.

Cuffie Sony di qualità al giusto prezzo Amazon

Un prezzo davvero ridicolo per questo prodotto di ottima qualità, stiamo parlando di cuffie Sony che tanti vorrebbero avere, e che oggi possono essere acquistate con un esborso finale comunque più che bilanciato. Il loro prezzo consigliato è di 15 euro, ma oggi Amazon ha giustamente pensato di fare un piccolo regalo ai propri utenti, mettendo a disposizione una riduzione del 33%, fino ad arrivare ad una spesa da sostenere pari a soli 9,99 euro. L’acquisto lo potete completare qui.

I driver inseriti al suo interno sono al neodimio a cupola da 30 millimetri, perfetto per offrire un audio estremamente bilanciato, con padiglioni auricolari imbottiti, che offrono una maggiore comodità in fase di utilizzo. La gamma di frequenza è più ampia di quanto ci saremmo aspettati, riuscendo a variare tra 12Hz e 22Khz, mentre il loro design pieghevole favorisce indiscutibilmente la portabilità, potendole spostare ovunque si desideri, senza particolare difficoltà.