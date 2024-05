In un’epoca in cui l’industria automobilistica è in costante evoluzione verso la mobilità elettrica, Skoda si distingue per la sua visione coraggiosa e ambiziosa. Malgrado le crescenti pressioni e le normative dell’UE che prevedono la cessazione della produzione di veicoli a benzina e diesel entro il 2035, il marchio ha infatti annunciato con decisione che continuerà a offrire soluzioni termiche indipendentemente da tutto. Questa chiara dichiarazione è giunta direttamente dal CEO, Klaus Zellmer. Egli ha infatti enfatizzato che dalla volontà dei clienti dipenderanno le successive valutazioni.

Skoda e i nuovi progetti in corso

In un’intervista recente, Zellmer ha sottolineato che Skoda si impegna a soddisfare le esigenze degli automobilisti. Offrendo un’ampia gamma di opzioni che includono tutti i tipi di soluzioni di guida. Dai combustibili all’elettrificazione. Questo approccio strategico mira a mantenere la flessibilità necessaria per adattarsi alle preferenze mutevoli dei consumatori. Garantendo, nel contempo, comunque il rispetto delle normative sull’emissione di CO2. Sono previsti anche l’introduzione di nuovi modelli alimentati ad energia. Proprio come il concept B-SUV Epiq. Quest’ ultimo è stato progettato per competere nel settore delle auto elettriche, insieme alla conferma della produzione di veicoli a combustione interna. Tale presa di posizione dimostra l’impegno dell’azienda verso l’innovazione e l’adattamento alle diversificate e mutevoli esigenze del mercato. Ma riflette anche la consapevolezza dell’importanza dei motori termici nel contesto attuale e futuro.

A tal proposito, il CEO ha evidenziato anche l’importanza dei motori diesel. Sottolineando che, anche se il loro contributo sta gradualmente diminuendo, continuano comunque ad offrire vantaggi significativi in termini di efficienza e risparmio di carburante. Ovviamente quando progettati ed utilizzati in modo efficiente. Un approccio che riflette una comprensione profonda delle complesse dinamiche del settore. Oltre all’importanza di adottare una strategia multipercorso per affrontare le attuali problematiche ambientali e tecnologiche. Dunque, Skoda sceglie di adottare una prospettiva più equilibrata. Mentre molte realtà si concentrano esclusivamente sulla transizione verso l’elettrificazione. Tutto ciò poiché riconosce che i motori a combustione continueranno a svolgere un ruolo rilevante ancora per molti anni. In questo modo, riesce a posizionarsi come un leader avanguardista. Anticipando le esigenze delle persone e mantenendo un occhio attento alle sfide e alle opportunità che verranno.