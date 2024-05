La Corea del Sud è nota come un paese dall’economia dinamica. Ha visto una crescita sorprendente nel mercato automobilistico. Marchi come la Hyundai e la Kia stanno guadagnando sempre più fama a livello mondiale

La Hyundai in particolare ci ha dimostrato un grande progresso, infatti, con le sue vetture è riuscita anche ad affermarsi nelle competizioni automobilistiche. Gran parte di questo progresso lo si deve al lavoro che è stato portato avanti nel WRC (World Rally Championship), dove la i20 ha avuto la sua fetta di gloria. Quest’anno potrebbe anche conquistare il titolo.

In Svezia e Kenya non è stato facile mantenere il primo posto per Thierry Neuville, perché in queste tappe partire davanti a tutti non è un vantaggio. Ma alla fine della terza tappa il pilota belga rimane davanti a tutti (anche per via dei problemi alla Toyota di Elfyn Evans) , con la sua i20 che non si è limitata solo a percorrere il tracciato, ma ha anche percorso le vie per arrivare al cuore degli appassionati.

Al di fuori delle competizioni, la Hyundai ha continuato a migliorare le sue automobili, anche quelle elettriche perché, con una serie di modelli adatti per la città, è riuscita a distinguersi nel mercato dell’elettrico.

L’auto “fantasma” è la Hyundai Casper, l’elettrica low cost

La Hyundai Casper, viene soprannominata l’auto “fantasma” per via del noto fantasma protagonista di film e fumetti. Questo modello punta ad essere il meno spaventoso possibile al contrario dei fantasmi, ma ha come obiettivo l’utilitaria perfetta per ridurre il più possibile l’impatto ambientale.

La Hyundai Casper si mostra come un’auto dalla forma squadrata e dalle dimensioni consuete. Infatti, ha una lunghezza di 359 cm, una larghezza di 159 cm e un’altezza di 157 cm, la si può definire anche compatta. Presenta anche i tratti tipici delle auto elettriche di casa Hyundai, come la dotazione dei fari LED Pixel che richiamano i modelli Ioniq 5 e Kona EV. All’interno possiamo trovare un display infotainment da 8” con cui si potrà gestire tutta la strumentistica. Per quanto riguarda le componenti meccaniche, monterà un gruppo propulsore capace di erogare un massimo di 184 cavalli.

Le prestazioni purtroppo sono ancora avvolte nel mistero, anche perché Hyundai Europa non ha la minima intenzione di rilasciare qualche dichiarazione sull’uscita di questo modello. Le uniche ipotesi riguardano la batteria, la quale si pensa possa essere da 40 o 50 kW. Questa batteria dovrebbe poter offrire un’autonomia che oscilla tra i 300 km e i 400 km. Anche per quanto riguarda il prezzo non c’è nulla di certo, però dovrebbe avvicinarsi ai 25.000 euro. Non ci resta che attendere il 2025.