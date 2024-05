L’operatore telefonico virtuale Lyca Mobile ha da poco deciso di prorogare il suo vasto catalogo di offerte a basso costo. Queste ultime sarebbero infatti dovute terminare a fine aprile. Ora, però, gli utenti avranno un altro mese a disposizione, dato che l’operatore le ha prorogate fino a fine maggio. Tra le offerte prorogate dall’operatore, ci sono anche quelle della gamma PORT IN e della gamma Italy. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Lyca Mobile proroga fino a fine maggio il suo catalogo di offerte

Tutti gli interessati potranno attivare fino a fine maggio il vasto catalogo di offerte mobile dell’operatore telefonico virtuale Lyca Mobile. Come già accennato in apertura, infatti, in queste ore l’operatore ha deciso di prorogare la disponibilità di queste offerte per un altro mese. Gli utenti potranno infatti attivarle fino al prossimo 31 maggio 2024. Tra le offerte prorogate, come già detto, ci sono anche quelle della gamma Italy.

Una di queste è ad esempio l’offerta Lyca Mobile Italy Pink. Quest’ultima, in particolare, include ogni mese fino a 200 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 100 SMS verso tutti i numeri. Il costo di questa offerta è di soli 6,99 euro al mese. Sono state poi prorogate delle offerte davvero esagerate. A disposizione degli utenti ci sarà infatti ad esempio l’offerta mobile denominata Lyca Mobile Italy Red.

In questo caso, gli utenti potranno arrivare ad utilizzare ogni mese addirittura 400 GB di traffico dati per navigare e rimarranno sempre a disposizione minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri, ad un costo però di 14,99 euro al mese. Rimangono poi disponibili le offerte della gamma PORT IN, ovvero rivolte a tutti coloro che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici. Tra queste, ricordiamo ad esempio l’offerta mobile denominata Lyca Mobile PORT IN 999, che include ogni mese fino a 270 GB di traffico dati, minuti di chiamate illimitati ed SMS senza limiti verso tutti i numeri, ad un costo però di 9,99 euro al mese.