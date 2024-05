Samsung ha annunciato alcune caratteristiche tecniche del nuovo Galaxy S25 dal quale si legge che la batteria utilizzata per questo modello sarà di nuovo una 5000 mAh; il fatto che non ci sia un miglioramento della tecnologia con cui vengono realizzate le batterie dimostra delle mancanze nella realizzazione di nuovi prodotti. Anche il top di gamma di Samsung, il Galaxy S24 Ultra, possiede una batteria da 5000 mAh pur avendo una tecnologia molto avanzata come l’ integrazione con l’ intelligenza artificiale e miglioramenti dal punto di vista della fotocamera e dello schermo.

Per cui il problema principale di questi modelli e che non possiedono delle novità complete perché oltre a migliorare le capacità dello smartphone bisognerebbe migliorare anche le capacità delle batterie che vengono inserite all’ interno di essi. Il motivo risiederebbe nei costi di produzione e realizzazione di nuove batterie che offrano un miglior rendimento dal punto di vista della capacità energetica.

Samsung, il problema delle batterie

Samsung avrebbe sperimentato un nuovo tipo di batteria: questa tecnologia viene chiamata stacking e consiste nel sovrapporre più batterie per aumentare la capacità del cellulare, anche senza aumentare la dimensione della scocca. Il motivo per cui non è stata realizzata è che i costi di produzione sono troppo alti per cui Samsung ha rimandato questo progetto ai modelli degli anni successivi. Oltre al costo delle batterie c’è anche quello dei chipset che adesso vengono per metà acquistati dal Qualcomm e per metà prodotti dalla Samsung stessa. Il nuovo sistema di impilare batterie per aumentare la capacità energetica verrà utilizzato nei prossimi anche poiché anche i modelli come Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6 avranno la tecnologia base per le batterie.

Bisognerà aspettare qualche anno prima che vengano ottimizzati i costi di produzione e realizzazione e quindi prima di vedere la nuova tecnologia applicata ai prossimi modelli.