L’attesa è alle stelle per la prossima generazione di iPad Pro di Apple, destinata a fare la sua comparsa il 7 maggio. Secondo un recente rapporto di Display Supply Chain Consultants, l’azienda promette di introdurre “i migliori pannelli OLED per tablet sul mercato”. Questi non solo offriranno una qualità visiva superiore, ma integreranno anche tecnologie all’avanguardia per garantire un’esperienza utente senza precedenti.

Ross Young, analista e CEO della DSCC, ha svelato che i nuovi iPadPro utilizzeranno schermi LTPO, una variante più efficiente rispetto a quelli tradizionali, con refresh rate di 120Hz e tecnologia ProMotion. Ma la vera innovazione risiede nella struttura tandem a due strati dei pannelli, che aumenta la luminosità e l’efficienza, garantendo al contempo schermi ultra sottili e leggeri. Questa tecnologia promette anche una maggiore durata della batteria e una vita utile più lunga, caratteristiche cruciali per le persone più esigenti.

Apple, tante novità annunciate

Malgrado le promesse di eccellenza tecnologica, i nuovi iPad Pro di Apple potrebbero affrontare una sfida significativa sul fronte dei prezzi. Con speculazioni che indicano costi fino a 3000 euro per i modelli di punta, i consumatori potrebbero trovarsi di fronte a una decisione difficile. L’evoluzione dei display OLED, sebbene rivoluzionaria, potrebbe rendere questi dispositivi fuori dalla portata di molti. A tal proposito, il rinomato brand sembra pronto a giustificare il prezzo elevato con prestazioni senza compromessi. Si prevede infatti che i nuovi iPadPro saranno alimentati dal processore M4 di nuova generazione, ottimizzato per funzionalità di intelligenza artificiale “on device“. Ciò significa un’esperienza più fluida e reattiva, con capacità di elaborazione avanzate che consentiranno di gestire facilmente le applicazioni più impegnative. La possibilità di utilizzare il processore M4 potrebbe anche indicare una roadmap futura, in cui Apple espande le funzionalità AI anche su altri device della sua stessa gamma. Non ci resta che attendere il periodo designato per il lancio effettivo e vedere se tutte le aspettative e speculazioni a riguardo saranno effettivamente soddisfatte.