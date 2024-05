L’11 luglio sarà presentato il nuovo modello della Fiat Panda e sarà il primo ad essere completamente elettrico. È proprio questa la data che farà sognare tutti gli amanti della Panda.

Era il lontano 1980 quando abbiamo visto sulle strade italiane per la prima volta questa city car. La Fiat Panda è figlia di un’idea di Giorgio Giugiaro che può essere considerato un genio, visti l’evoluzione e l’apprezzamento di questo modello Fiat. Ma quest’evoluzione non sembra avere nessuna intenzione di fermarsi. Infatti, il prossimo passo sarà la realizzazione di un modello completamente elettrico, cercando anche di renderlo il più tecnologico e smart di sempre.

Questa nuova Fiat Panda 2024 ha l’obiettivo di rimanere accessibile per i compratori nonostante l’adozione di un’alimentazione a zero emissioni e mantenendo costi bassi.

Vediamo qualche dettaglio della nuova Fiat Panda

A condividere la piattaforma con la nuova Fiat Panda 2024 sarà la Citroen e-C3, presentata lo scorso ottobre. La nuova Panda promette di offrire un’autonomia significativa (non quanto promette la nuova Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio) e un prezzo competitivo. Monterà una batteria capace di raggiungere i 320 km e il prezzo sarà di 25.000 euro. Si presenta sicuramente il miglior compromesso per chi cerca un’auto elettrica senza spendere troppo, da usare sulle strade di città o di paese. La panda arricchirà il suo obiettivo mantenendo anche il design italiano distintivo, fondendo elementi del suo passato con un’estetica moderna ispirata al concept Centoventi del 2019.

In casa Fiat sono stati così bravi a non lasciarsi scappare informazioni che per farci un’idea della nuova Panda dobbiamo aiutarci con i disegni di Lars O Saeltzer che, con le poche informazioni emerse in queste ultime settimane, è riuscito a creare questa ipotetica Panda elettrica. Si spera di riuscire a vedere qualche prototipo durante l’attesa del lancio anche per alimentare l’entusiasmo per il nuovo modello elettrico.