Sono ancora virali sul web le truffe legate ai principali canali di credito in Italia. Nelle ultime settimane molti clienti di Unicredit hanno subito diversi attacchi ai loro conti correnti con conseguenze spesso rilevanti.

Unicredit, le truffe che gli utenti devono evitare

Tutti coloro che hanno un piano operativo con Unicredit in queste settimane devono prestare molta attenzione alle comunicazioni da parte di hacker e malintenzionati che si fingono operatori della stessa banca. Proprio i cybercriminali inviano con costanza mail ed SMS fasulli in cui si paventano ai clienti di Unicredit scenari a dir poco interessanti, come l’accredito sui conti di cifre superiori ai 1000 euro.

I messaggi dei malintenzionati sono ovviamente caratterizzati dalla presenza di link in allegato. Agli hacker, in queste circostanza, basta poco per il raggiungimento dell’obiettivo. E’ necessario un semplice click su queste comunicazioni per dar vita alla condivisione dei dati riservati da parte degli utenti. Allo stesso tempo, proprio per mezzo di questi messaggi, si possono realizzare episodi di furti online dell’identità.

Il pericolo più sostanziale per gli utenti di Unicredit è poi la condivisione dei dati per l’home banking. In tale evenienza, i clienti potrebbero trovarsi anche senza risparmi sul conto corrente. Ai malintenzionati infatti bastano pochi secondi per rubare ingenti parti del credito online.

Ulteriore pericolo collaterale legato ai clienti di Unicredit ed alle finte comunicazioni del web è quello dei servizi a pagamento sui profili TIM, Vodafone e WindTre. Sempre i malintenzionati, attraverso questi messaggi, riescono ad attivare piani d’abbonamento i cui costi superano anche i 10 euro a settimana.