CoopVoce: offerta storica sul sito, la EVO 200 costa 7 euro al mese

Passando da un’offerta all’altra questo gestore è sempre stato in grado di tenere alta l’asticella negli ultimi tempi. CoopVoce ripristina mensilmente alcune delle offerte del passato e lo fa con cura, abbassando il prezzo e rendendole sempre più accessibili. D’altronde sono questi i canoni su cui si basa l’esperienza fornita dal provider di Coop, ovvero convenienza, qualità e tanta quantità.

Il gestore virtuale pian piano è riuscito a mettere in fila tantissimi successi, diventando uno dei più amati in assoluto. Chi ha sottoscritto una delle sue offerte ad oggi è davvero contento di averlo fatto. Il biglietto da visita di CoopVoce consiste proprio negli utenti stessi, i quali riferiscono di non aver mai avuto brutte sorprese. Il gestore infatti quando rende disponibile un nuovo piano o una nuova offerta, precisa che non ci saranno mai aumenti di prezzo futuri. Al momento l’offerta migliore risponde al nome di EVO 200: questa costa poco ed offre il meglio per sempre.

CoopVoce, la promo del momento si chiama EVO 200 ed include tutto al suo interno

Secondo quanto riportato, basta andare sul sito ufficiale di CoopVoce per sottoscrivere una delle migliori offerte di sempre. La EVO 200 è ritornata alla grande e lo ha fatto con un prezzo stratosferico. Chi ama questo gestore sa benissimo di potersi rapportare a tantissimi contenuti.

L’offerta infatti garantisce ogni mese la presenza di minuti senza limiti verso qualsiasi tipo di gestore, di 1000 SMS verso tutti ma soprattutto di 200 giga in 4G. Il prezzo mensile equivale ad una somma davvero esigua rispetto a quelle proposte dalla concorrenza: l’offerta costa solo 7,90 € per sempre.

Almeno per il momento c’è anche un’altra grande opportunità: chi la sceglie entro la metà di giugno può evitare di pagare la prima mensilità e il costo di attivazione. Non resta quindi che approfittare del periodo e sfruttare l’occasione di CoopVoce.